Kullanılamaz Otomobilleri Şahesere Çeviren İzmirli Kardeşler

İzmirli Adem ve Haydar Demirkaya kardeşler, 'artık kullanılamaz' denilen hurda halindeki klasik araçları il il gezerek alıyor ve onları hünerli elleriyle yepyeni bir görünüme kavuşturuyor.

İzmir’de yaşayan Adem ve Haydar Demirkaya kardeşler, babalarının izinden giderek klasik otomobil ustası oldular. İl il gezerek hurdaya çıkmış klasik otomobilleri toplayan iki kardeş, 'klasik otomobil deposu' ismini taktıkları atölyelerinde araçları tekrar eski ihtişamına kavuşturuyor. Demirkaya kardeşler ayrıca, günlük hayatta da bu araçları kullanıyor.

Baba mesleği

Adem Demirkaya, dünyaya gözlerini açtıkları günden bu yana klasik otomobillerin arasında olduklarını dile getirerek, "Burada farklı şehirlerden getirdiğimiz hurda halindeki klasik otomobilleri restore ediyoruz. Klasik otomobilleri orijinaline sadık kalmak koşuluyla elimizden geldiğince yeniliyoruz. Hurdaya gidecek araçları kurtarıyoruz, kurtarılamayacak ölçüde kötüyse yedek parçalarını kullanıyoruz. Hurda araçları kurtardığımız için 'hurdacı' diyorlar. Bu bizim baba mesleğimiz. Çocukluğumuzdan bu yana bu işle uğraşıyoruz. Klasik otomobilleri seviyor ve keyifle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Satmaya kıyamadığımız araçlar var

Klasik otomobillere büyük bir sevgiyle bağlı olduklarını ifade eden Adem Demirkaya, söz konusu araçlarla çok ilgilendikleri ve sürekli şehirlerarası seyahate çıktıkları için klasik otomobillere dair bilgi almak ve araç alıp-satmak isteyen pek çok kişiden telefon aldıklarını belirtti.

Restore ettikleri klasik otomobilleri satışa sunsalar da, satmaya kıyamadıkları araçlar da bulunduğunu söyleyen Demirkaya, "Vazgeçemediğimiz, kendimize ayırdığımız araçlarımız mevcut. 64 model bir arabamızı çok zor koşullarda almıştık. Şu an toplama aşamasında. Önümüzdeki yıl restorasyonu bitecek ve umarım çocuklarımıza kalacak” diye konuştu.

Keyif kısmı, zorluk kısmını bastırıyor

Günlük hayatlarında da klasik otomobil kullanmayı tercih ettiklerini vurgulayan Adem Demirkaya, "Yeni araçlarda gözümüz yok. Yeni araba almak, paranız varsa veya kredi çekebiliyorsanız kolay. Fakat klasik otomobiller ayrı bir sevgi ve bir kültür. Bu araçları kullanmanız için sevmeniz lazım. Şayet evliyseniz, eşinizin de sevmesi lazım. Bizden klasik otomobil alanlar da genellikle ailecek sevdikleri için alıyor” ifadelerini kullandı.

Bir aracı, ortalama 1-2 yıl içerisinde restore ettiklerini kaydeden Adem Demirkaya, işin keyif kısmının zorluk kısmını bastırdığını dile getirdi.