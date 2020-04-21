Oumuamua Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Geçen yıl Güneş Sistemi’ne giren yıldızlarası kuyruklu yıldız Oumuamua üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Oumuamua hakkında çalışma yapan bilim insanları, Oumuamua’nın ortalama bir kuyruklu yıldızdan 26 kat daha fazla karbonmonoksit yaydığını belirlediler.

Geçtiğimiz yıl oldukça ilginç bir kuyruklu yıldız Güneş Sistemi’ne giriş yaptı. Kuyruklu yıldız üzerinde çalışma yapan bilim insanları, Hawaii dilinde haberci anlamına gelen Oumuamua kuyruklu yıldızının başka bir yıldız sisteminden geldiğini keşfettiler.

Güneş Sistemi dışındaki gezegensel sistemler hakkında bilgi almak isteyen bilim insanları, Oumuamua’nın başka bir sistemden geldiğinin anlaşıldığı andan bu yana kuyruklu yıldız üzerinde çalışma yürütmeye devam ediyorlar.

Oumuamua, bilinen kuyruklu yıldızlardan farklı bir yapıda

Oumuamua’nın yapısı ve özelliklerini incelemek isteyen bilim insanları, geçtiğimiz aralık ayında Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) radyo teleskobunu Oumuamua’ya hedeflediler.

ALMA ile yıldızlararası kuyruklu yıldızda yapılan gözlemlerde, kuyruklu yıldızdan uzaya hidrojen siyanür (HCN) ve karbonmonoksit yayıldığı keşfedildi. Oumuamua’dan yayılan karbonmonoksit miktarı, ortalama bir kuyruklu yıldızdan yayılan karbonmonoksit miktarının 26 katı olduğu keşfedildi.

Bilim insanları, kuyruklu yıldızdan yayılan büyük miktarda karbonmonoksitin kuyruklu yıldızda bulunan büyük miktarda CO buzundan kaynaklandığını düşünüyorlar. CO buzunun kuyruklu yıldızda büyük miktarda olması, Oumuamua’nın aşırı soğuk bir sistemden geldiğini düşündürüyor.

Oumuamua üzerinde yapılan çalışmanın araştırmacılarından astrokimyacı Martin Cordiner, “Gözlemlediğimiz gazlar kuyruklu yıldızın doğum yerinin kompozisyonunu yansıtıyorsa, kuyruklu yıldızın uzak gezegensel sistemin aşırı soğuk ve dış bir bölgesinde oluşmuş olabileceğini gösterir” dedi.

Araştırmacılar, gerçekleştirdikleri çalışmanın kuyruklu yıldız hakkında daha fazla sorunun ortaya çıkmasına neden olduğunu söylüyorlar. Oumuamua’dan elde edilen veriler, bundan sonra Güneş Sistemi’ne girecek yeni kuyruklu yıldızlardan elde edilecek verilerle karşılaştırılabilir.

Oumuamua üzerinde yapılan çalışma Güneş Sistemi dışındaki gezegensel sistemler hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlamış oldu. Oumuamua araştırmacılarından olan gezegen bilimci Stefanie Milam, Oumuamua’nın başka gezegensel sistemlerin kimyası hakkındaki ilk bakışı sunduğunu söyledi.