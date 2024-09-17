Kısıtlamalarıyla ünlü Kuzey Kore'de bizim 'normal' olarak nitelendirebileceğimiz ancak orada yasak olan birbirinden ilginç şey var. İçeriğimizde teker teker anlattık...

Resmî olarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) olarak bilinen Kuzey Kore; kısıtlamalarla, izolasyonla ve yasaklarla ünlü bir ülke. Öyle ki bazı saç stilleri bile yasak olabiliyor.

Biz de bugün içeriğimizde; millî yas günü gülümsemenin yasak olmasından tutun kot pantolon giymeye kadar aslında “normal” olan ancak Kuzey Kore’de yasak olan şeyleri anlatacağız.

Şehirlerarası seyahat etmek için bile izin almak zorundalar.

Kuzey Koreliler, bırakın yurt dışını, kendi ülkelerinde bile özgür bir şekilde seyahat edemiyorlar. Şehirler arası yolculuğa çıkmak için izinler almaları gerekiyor.

Zaten ülke dışına çıkmaları neredeyse imkânsız. Sadece özel durumlarda (belirli devlet görevlileri, yurt dışına gönderilen işçiler vb.) sıkı bir denetimle ülke dışına çıkabiliyorlar ve döndüklerinde sorguya çekiliyorlar.

İnternette yabancı içeriklere erişemiyorlar.

Kuzey Korelilerin telefonları da hükûmet tarafından kontrol altında. Vatandaşların, yoğun sansürlü bir iç ağa erişimi var ancak yabancı içeriğe erişmek ya da uluslararası arama yapmak yasak çünkü hükûmeti otoritesine zarar verebilecek bilgilerin yayılmasından korkuyor.

Kot pantolon giymek çok uç bir şey.

1990’lardan beri, kot pantolonu yasaklayan kuralları var çünkü sosyalist bir devlette böyle bir şeye yer olmadığını, Batı ve Amerikan emparyalizminin bir sembolü olduğu iddia ediliyor.

Hatta Kuzey Kore’nin devlet televizyon kanalı Central TV’deki program sunucusu, yayın sırasında kot pantolon giydiği için bulanıklaştırarak sansür uygulanmıştı. Yine de günümüzde Kuzey Kore’deki büyük şehirlerde kot pantolon giymek biraz daha tolere edilebilir oldu.

Özel girişimcilik veya mülkiyete izin verilmiyor.

Kuzey Kore’de ekonomik faaliyetlerin büyük bir kısmı devlet tarafından yönetiliyor. Her ne kadar 1990’lardaki büyük kıtlıktan sonra bazı sınırlı özel girişimler ve küçük çaplı pazarlarda gelişme yaşansa da resmî olarak devlet tarafından tam olarak tanınmıyor. Vatandaşların neredeyse hepsi, devlete ait işletmeler için çalışıyor.

Güney Kore’nin medyası da yasak.

Güney Kore ile Kuzey Kore’nin arasında gergin bir ilişki bar. Kuzey Kore hükûmeti, Güney Kore kültürüne maruz kalmanın kontrollerini zayıflatabileceğinden ve birleşme fikrini ateşleyebileceğinden endişe ettiği için yapabileceği her şeyi yapıyor.

Bunun sonucunda filmler, müzikler ve TV şovları dahil olmak üzere her türlü Güney Kore medyası; Kuzey Kore’de yasak.

Kuzey Kore Eski Devlet Başkanı Kim Il-sung’un ölüm yıldönümünde gülümsemek yasak.

8 Temmuz, Kim Il-sung’un ölüm yıldönümü ve yas ilan edilmesinin yanı sıra o gün gülümsemek, yüksek sesle konuşmak, herhangi bir eğlence aktivitesi yapmak yasak. Tüm vatandaşların ciddi bir şekilde günü anması bekleniyor.

Saç kesim stili bile kısıtlanıyor.

Kuzey Korelilerin, resmî olarak onaylanmış saç modelleri var. Erkeklerinkiler; sade ve kısa saç modelleri olarak öne çıkarken kadınlarda bunun yanı sıra evli olanların daha da kısa saça sahip olması gibi ek kısıtlamalar var.

Gördüğünüz üzere Kuzey Kore, koskocaman bir yasaklar ülkesi ve her şey hükûmetin kendi otoritesini korumak üzere ilerleyerek vatandaşların bireysel ve sosyal hakları hiçe sayılıyor.

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