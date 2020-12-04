Kuzey Kore'de Önlemleri İhlal Eden Adam İnfaz Edildi

Daily Mail'in aktardığı habere göre Kuzey Kore'de koronavirüs kurallarını ihlal eden bir adam herkesin gözü önünde infaz edildi. Bu olay, Kuzey Kore'nin koronavirüse karşı ciddi önlemler aldığı iddialarını güçlendirdi.

Koronavirüs tüm dünyayı etkilerken ülkeler her gün kaç kişiye daha COVID-19 tanısı koyulduğunu ve kaç kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklıyor. Fakat bu verileri paylaşmayan, hatta virüsün gidişatı hakkında hiçbir şey söylemeyen bir ülke bulunuyor. O ülke tabii ki de şaşırtmayan bir şekilde Kuzey Kore.

Dış dünyaya kapalı olmasıyla bilinen Kuzey Kore, koronavirüs hakkında en son resmi ağızdan açıklamasını 4 ay önce yapmıştı. Ülkenin resmi haber ajansı KCNA tarafından paylaşılan haberde Kuzey Kore'de ilk kez bir koronavirüs şüphelisinin tespit edildiği bildirilmişti. Fakat ülke, bugüne kadar hiçbir vaka açıklamamıştı.

Koronavirüs önlemlerini ihlal eden adam infaz edildi:

Bugünse Kuzey Kore farklı bir olayla gündeme geldi. Daily Mail'in haberine göre Çin sınırında kaçakçılık yapan bir adam, 28 Kasım günü herkesin gözü önünde infaz edildi. Bu adamın infaz edilmesinin gerekçesiyse 'koronavirüs kurallarını ihlal etmek' olarak verildi. Yetkililerin adamı tüm insanları kuralları takip etmeye teşvik etmek için vurduğu belirtildi.

Bu olay, Kuzey Kore'nin koronavirüse karşı fazlasıyla ciddi önlemler aldığı iddialarını da güçlendirdi. Eylül ayında ortaya çıkan bir habere göre Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gitmeye çalışan balıkçılıktan sorumlu bir yetkili de sınırı geçtikten sonra dur ihtarına uymayınca vurulmuştu. Bu kişinin koronavirüs önlemleri kapsamında ateşe verildiği iddia edilmişti. Olayın ortaya çıkmasıyla Kuzey Koreli yetkililer, Güney Kore'ye bir özür mektubu yollamıştı.

Kuzey Kore'deki koronavirüsün durumunu bilmesek de daha önce durumu açıklayabilecek önemli bir iddia daha ortaya atılmıştı. Bu iddiaya göre Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, koronavirüs aşısı olmuştu. Tabii bu iddiların doğruluğunu bilemiyoruz ve muhtemelen de öğrenemeyeceğiz.