Paris’te düzenlenen Retromobile isimli fuar, bu sene oldukça nadir bir Lamborghini modeline ev sahipliği yaptı. SVJ tipi bir Miura modeli olan Polo Storico, eski araba meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Miura modeli, hem Lamborghini hem de süper araba tarihi için oldukça önemli bir yere sahip. Önden motorlu GT arabalardan çok daha ünlü olup Lamborghini’nin adını dünyaya duyuran Miura, ortadan motorlu araçların da önünü açtı. Bu, onu araba koleksiyoncuları için önemli bir hedef hâline getirdi ancak altta göreceğiniz araç tamamıyla farklı türden.

Paris’te düzenlenen Retromobile isimli fuarda oldukça nadir bir Miura sergilendi. Lamborghini Polo Storico modeli, sergide eski araba meraklıların yoğun ilgisini çekti. Arabanın ne kadar özel olduğunu şu şekilde açıklayalım: Lamborghini, 764 adet Miura üretti. Bu Miura araçlardan 150 tanesi SV kategorisindeydi. Lamborghini Polo Storico modelinin de dâhil olduğu SVJ sınıfına ait üretilen arabalar ise sadece birkaç adetle sınırlıydı.

Polo Storico’nun tarihi:

Bugünün Aventador SVJ modeli gibi Miura SVJ de Lamborghini’nin en güçlü prototip arabalarındandı. Araç, şirketin efsane olmuş test sürücüsü Bob Wallace tarafından yürütülen bir tutku projesi olarak tanımlandı. Araç, yarışlar için üretilmişti.

Yarış projesi daha sonra tamamen terk edildi ancak üretici şirket, proje sırasında elde ettiği tecrübeleri birkaç araba üzerine uyguladı ve elde edilen bu arabaları en ayrıcalıklı müşterilerine verdi. En geniş tahminlere göre bu arabadan dünyada 8 adet var. Üretici Lamborghini ise arabadan 4 adet civarında olduğunu tahmin ediyor.

Retromobile dâhilinde sergilenen araba Hubert Hahne’e aitti. Hahne, bir araba yarışçısıydı ve emekli olduktan sonra Lamborghini’nin resmi ithalatçısı olarak görev yapmıştı. Araba, daha önce siyah ve beyaz renklere sahipti. Daha sonra Hahne, onu şu anki rengi olan gümüş rengine boyattı.