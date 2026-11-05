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Land Rover Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Tüm Modellere Zam Geldi!

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Land Rover'ın Kasım 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Markanın ürün gamında Range Rover Evoque, Discovery Sport, Range Rover Velar, Defender, Discovery, Range Rover Sport ve Range Rover olmak üzere 7 model ailesi yer alıyor.

Land Rover Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Tüm Modellere Zam Geldi!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Land Rover'ın Kasım 2026 itibarıyla Türkiye'de geçerli güncel fiyatları belli oldu. Markanın güncel listesinde Range Rover Evoque, Discovery Sport, Range Rover Velar, Defender, Discovery, Range Rover Sport ve Range Rover olmak üzere 7 model ailesi yer alıyor.

Bu içerikte Land Rover’ın Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve azami anahtar teslim satış fiyatlarını inceliyoruz.

İçerikten Görseller

Land Rover Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Tüm Modellere Zam Geldi!
RANGE ROVER EVOQUE
DISCOVERY SPORT
RANGE ROVER VELAR
DEFENDER +3

Land Rover fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Range Rover Evoque 6.878.647 TL -
Discovery Sport 8.412.859 TL -
Range Rover Velar 11.433.002 TL -
Defender 14.399.275 TL -
Discovery 17.285.618 TL -
Range Rover Sport 22.023.011 TL -
Range Rover 28.016.237 TL -

Range Rover Evoque fiyatları - Kasım 2026

RANGE ROVER EVOQUE

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat
Benzin - Mild Hybrid S / 1.498 cc - 160 bg 6.878.647 TL -
Benzin - Mild Hybrid HOXTON / 1.498 cc - 160 bg 7.282.143 TL -
Benzin - Plug-in Hybrid S / 1.498 cc - 269 bg 8.166.254 TL -
Benzin - Plug-in Hybrid HOXTON / 1.498 cc - 269 bg 8.544.962 TL -

Range Rover Evoque, markanın kompakt SUV modellerinden biri olarak premium tasarımı ve farklı hibrit motor seçenekleriyle öne çıkıyor.

Range Rover Evoque opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Discovery Sport fiyatları - Kasım 2026

DISCOVERY SPORT

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat
Benzin - Plug-in Hybrid DYNAMIC S / 1.498 cc - 269 bg 8.412.859 TL -
Benzin - Plug-in Hybrid LANDMARK / 1.498 cc - 269 bg 9.073.876 TL -

Discovery Sport, Land Rover ürün gamında daha kompakt ve aile kullanımına uygun SUV seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor.

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Discovery Sport opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover Velar fiyatları - Kasım 2026

RANGE ROVER VELAR

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat
Dizel - Mild Hybrid S / 1.997 cc - 204 bg 11.433.002 TL -
Dizel - Mild Hybrid BELGRAVIA / 1.997 cc - 204 bg 12.673.030 TL -

Range Rover Velar, Evoque ile daha büyük Range Rover modelleri arasında konumlanan SUV seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Kasım 2026 listesinde dizel mild hybrid motor ve iki farklı donanım paketiyle yer alan model, tasarım odaklı premium SUV isteyenlere hitap ediyor.

Range Rover Velar opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Defender fiyatları - Kasım 2026

DEFENDER

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat
Dizel - Mild Hybrid Defender 110 ULTIMATE / 2.997 cc - 200 bg 14.399.275 TL -
Benzin - Plug-in Hybrid Defender 110 X-DYNAMIC HSE / 1.997 cc - 300 bg 16.185.702 TL -
Benzin - Mild Hybrid Defender 110 OCTA / 4.395 cc - 635 bg 35.345.562 TL -
Benzin - Mild Hybrid Defender 110 OCTA BLACK / 4.395 cc - 635 bg 37.791.327 TL -
Dizel - Mild Hybrid Defender 130 X-DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 350 bg 21.141.654 TL -

Defender, Land Rover'ın zorlu arazi koşullarına yönelik geliştirilen SUV ailesi. 110 ve 130 gövde seçenekleriyle sunulan modelde dizel mild hybrid, benzinli plug-in hybrid ve yüksek performanslı benzinli mild hybrid motor alternatifleri bulunuyor.

Defender opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Discovery fiyatları - Kasım 2026

DISCOVERY

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat
Dizel - Mild Hybrid DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 350 bg 17.285.618 TL -
Dizel - Mild Hybrid TEMPEST / 2.997 cc - 350 bg 18.916.128 TL -

Discovery, Land Rover ürün gamında geniş SUV karakteriyle öne çıkan modeller arasında yer alıyor.

Discovery opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover Sport fiyatları - Kasım 2026

RANGE ROVER SPORT

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat
Dizel - Mild Hybrid DYNAMIC SE / 2.997 cc - 300 bg 22.023.011 TL -
Dizel - Mild Hybrid DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 300 bg 24.160.301 TL -
Dizel - Mild Hybrid AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc - 350 bg 25.195.896 TL -
Benzin - Mild Hybrid SV BLACK / 4.395 cc - 615 bg 40.148.956 TL -

Range Rover Sport, Range Rover ailesinde daha sportif karakterli büyük SUV seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor.

Range Rover Sport opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover fiyatları - Kasım 2026

RANGE ROVER

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat
Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase SIGNATURE / 2.997 cc - 300 bg 28.016.237 TL -
Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase SIGNATURE PLUS / 2.997 cc - 300 bg 29.514.544 TL -
Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc - 350 bg 34.119.633 TL -
Benzin - Plug-in Hybrid Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 460 bg 34.185.735 TL -
Benzin - Mild Hybrid Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc - 530 bg 37.284.547 TL -
Benzin - Mild Hybrid Standard Wheelbase SV BLACK / 4.395 cc - 615 bg 49.094.728 TL -
Dizel - Mild Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 350 bg 35.353.533 TL -
Dizel - Mild Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK / 2.996 cc - 350 bg 34.428.108 TL -
Benzin - Plug-in Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 460 bg 34.670.481 TL -
Benzin - Mild Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc - 530 bg 38.562.514 TL -

Range Rover, markanın lüks SUV ürün gamının en üst basamaklarından biri olarak listede yer alıyor. Standard Wheelbase ve Long Wheelbase seçenekleriyle sunulan modelde dizel mild hybrid, benzinli plug-in hybrid ve benzinli mild hybrid versiyonlar birlikte bulunuyor.

Range Rover opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Land Rover Türkiye

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