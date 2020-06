The Last of Us Part II Nasıl Daha Erişilebilir Hâle Gedi?

Oyun severler tarafından büyük merak ve heyecanla beklenen The Last of Part II, adından sıkça bahsettirmeyi başarıyor. The Last of Part II içerisinde, her oyuncu kesimine hitap edecek birçok özellik bulunduruyor. Gelin bu özellikler nelermiş hep beraber bir göz atalım.

The Last of Us Part II, 19 Haziran tarihinde olan resmi olarak çıkışına çok az bir süre kala hâlâ adından söz ettirmeyi başarıyor. Geliştirme ve piyasaya sürme aşamalarında birçok aksilik yaşayan The Last of Us Part II, yine de büyük bir oyuncu ve hayran kitlesi tarafından dört gözle bekleniyor. The Last of Us Part II'nin geliştirici firması Naughty Dog, oyunun "Bugüne kadar yapılan en tutkulu ve en erişilebilir oyun" olduğunu söylüyor. PlayStation 4'e özel olarak çıkacak olan The Last of Us Part II'de oyunu oynayanların daha iyi bir deneyim yaşaması için 60'ın üzerinde opsiyon ve özelleştirme bulunacak.

Naughty Dog firmasından Matthew Gallant da paylaştığı blog yazısında, oyunun ilk geliştirme aşamasından bu yana hedeflerinin The Last of Us Part II'nin bütün hayranlarının mümkün olan en iyi derecede oyunu deneyimleyebilmesi olduğunu belirtti. Ayrıca yeni çıkan bilgilere göre Naughty Dog, The Last of Us Part II üzerinde, duyma hissini geliştirdi ve düşük görme oranına sahip ve renk körlüğü olan oyuncular için de bir dizi yeni özellikler getirdi.

Naughty Dog, The Last of Us Part II'yi nasıl daha erişilebilir hâle getirdi?

Öncelikle geliştirici firma, oyundaki ses hissiyatını ve görsel kaliteyi arttırabilmek için üç yeni görüntü, ses ve oyun motoru ayarlaması geliştirdi. Ses ayarları içerisinde de 'Enchanted Listen' (Büyülü Dinleme) isimli yeni bir ses yürütme seçeneği bulunacak. Ayrıca oyuncular The Last of Us Part II'de; oto hedefleme, yüksek kontrast görüntü ayarlama ve dövüş ipuçları gibi birçok oyun içi ayarlama seçeneğine de sahip olacak. Bu özelleştirmelerin yanı sıra oyuncular, su altına sınırsız nefes alma imkânına sahip olacak ve DualShock'larının ortada bulunan kaydırma ekranına ve kolu sallama özelliğine dâhil her tuşuna farklı bir hareket atayabilecek. Ayrıca The Last of Us Part II, tek kol engeli bulunan oyuncular için de sadece sağ veya sol kolla oynayışa göre ayarlanabilecek.

Naughty Dog ayrıca, oyunun kamera hareketlerine de yeni özelleştirmeler getirmiş durumda. Oyuncular, ani ve sert kamera dönüşleriyle yaşanabilecek 'motion sickness' durumunun önüne geçmek için; kameranın sallanma oranını, hareket izi hızını, kameranın takip mesafesini ve oyunun geçtiği mekânların görülebilirlik kapasitesini ayarlayabilecek. The Last of Us Part II'de çok az görüşe sahip oyuncular için, ekranda oyundaki görevler doğrultusunda parlayan bir altın ok işareti oyunculara yol gösterecek. Ayrıca tamamen görme engelli olan oyuncular da, Enchanted Listen modunu kullanarak ses aracılığıyla çevrelerindeki düşmanları ve tüm objelerin yerlerini tespit edebilecek. Tüm bu özellikler, kulağa fazlasıyla hoş geliyor. Umarız, diğer oyunlarda da bu tarz özellikler görmeye başlarız.