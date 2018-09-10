Düşük Fiyatlı Yeni iPhone'un Adı Hakkında Yeni İddia

Apple, 12 Eylül’de 3 farklı iPhone modelini aynı anda tanıtacak. Artık 1 yaşına giren iPhone X’un doğrudan halefi olacak iPhone Xs ve iPhone Xs Max isimleri kesinlik kazandı. Bu iki modelden daha “ucuz” olacak LCD ekranlı iPhone ise sürpriz bir isimle gelebilir.

iPhone ailesine, 12 Eylül’de Apple’ın merkez ofisinde yer alan Steve Jobs Salonu’nda düzenlenecek etkinlikle 3 yeni üye katılıyor. iPhone X’un çentikli ekran tasarımını standardı haline getiren firma, her üç modeli de aynı şekilde dizayn etti. Yeni iPhone’lardan ikisi OLED ekran paneli ve çift kamerasıyla doğrudan iPhone X’un halefi olacaklar.

Apple’ın S takılı yenilenmiş iPhone modelleri furyasına geri döndüğü 2018’de ayrıca farklı bir akımın da dönüşüne tanıklık edeceğiz. Düşük fiyatlı iPhone SE ya da C gibi serilerin uzantısı olacak 6.1 inçlik LCD ekranlı, tek kameralı ve çelik yerine alüminyum gövdeli iPhone geliyor. Dolar kurundaki çarpıcı yükseliş nedeniyle bu cihazın en az 10.000 TL olarak ücretlendirilmesi bekleniyor. Fiyatı bir köşeye bırakıp karmaşık isim konusuna geri dönelim.

Ortaya atılan yeni iddialara göre düşük fiyatlı modelin adı “iPhone Xr” olacak:

Bu zamana kadar bu cihazın iPhone 9, iPhone Xc, iPhone Xl gibi isimlere sahip olması bekleniyordu. Ayrıca Apple’ın cihazı üretirken bazı sorunlarla başa çıktığı, bu nedenle satışlarını erteleneceği de söyleniyor.

LCD ekranlı iPhone’un asıl amacı Çin, Hindistan gibi Apple’ın geri kaldığı pazarlarda fark yaratmak olacak.

Apple’ın 12 Eylül’deki lansmanında sunduğu tüm detaylarla karşınızda olacağız, takipte kalın :)