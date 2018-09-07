iPhone Xs Max ve iPhone XI'in Kılıfları Görüntülendi

Apple'ın yeni phabletleri iPhone Xs Max ve iPhone XI'in kılıfları bir perakende mağazasında görüntülendi. Kılıfların boyutları iPhone X ve iPhone 8 Plus ile kıyaslandı.

Her geçen gün ortaya çıkan 2018 model iPhone X sızıntılarına bir yenisi de Reddit’ten geldi. Meechflow95 adlı bir Reddit kullanıcısı, Amerika menşeli perakende mağazalar zinciri Walmart’ta Apple’ın şu ana kadar tanıttığı en büyük ekranlı iPhone modelleri olacak 6.1 inç LCD ekranlı iPhone XI ve 6.5 inç OLED ekranlı iPhone Xs Max’e ait kılıfları görüntülemeyi başardı.

Dahası Meechflow95, phablet kategorisinde boyutlara sahip olan iki yeni iPhone modelinin 5.8 inç ekranlı iPhone X’un yanında nasıl göründüğünü göstermek için iPhone Xs Max ve iPhone XI kılıflarını iPhone X ile yan yana koyarak fotoğraflarını çekti. Görünüşe göre her iki iPhone modeli de tek elle kullanılamayacak kadar büyük ekranlara sahip olacak.

Meechflow95, Apple’ın mevcut en büyük boyutlara sahip olan akıllı telefonu iPhone 8 Plus ile iPhone Xs Max kılıfını da yan yana koydu. Görünüşe göre iPhone Xs Max, iPhone 8 Plus ile benzer boyutlara sahip olacak. İki cihaz arasındaki en büyük fark ise iPhone 8 Plus’ın 5.5 inç, iPhone Xs Max’in ise 6.5 inç ekrana sahip olması.

Apple’ın 2018 model saray mücevherleri olan iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XI’in fiyatlarını öğrenmek için buraya, ayrıca 2018 model iPhone’lar hakkında şu ana kadar ortaya çıkmış tüm bilgileri öğrenmek için de buraya tıklayabilirsiniz.