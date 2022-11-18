League of Legends Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu Birleşiyor

Riot Games, yeni Avrupa Ligi sezonu öncesinde geçtiğimiz aylarda ufak tefek şeyler duyduğumuz dev değişiklikleri detaylandırdı. Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu takımları artık tek bir ligde karşılaşacak.

Geçtiğimiz günlerde tarihinin en iyi Dünya Şampiyonası finallerinden birisine ev sahipliği yapan League of Legends, bugün özellikle Türkiye’yi de ilgilendiren büyük bir haberlerle karşımıza geldi.

Riot Games, League of Legends E-spor’un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika planlarını açıkladı. Avrupa, Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkeleri ve Türkiye, League of Legends E-spor’da artık tek bir bölge olarak mücadele edecek.

Türkiye, artık tek bir bölge sayılmayacak:

Yeni değişimle birlikte LoL Türkiye Şampiyonluk Ligi ve Arap Ligi, yeni oluşturulan ‘EMEA Bölgesel Ligi’nde karşılaşacak.

Avrupa ülkelerinin en iyi takımlarının karşılaştığı EU Masters ise artık EMEA Masters olacak. Dolasıyıyla artık bu turnuvada sadece Avrupa değil, yeni oluşan EMEA bünyesindeki tüm ülkeler de yer alacak.

de yer alacak. Tüm bu değişikliklerle birlikte Avrupa, Türkiye, Bağımsız Devletler Topluluğu ve MENA’da ikâmet eden tüm oyuncular, önceki adıyla Avrupa Şampiyonası’nda, yeni adıyla EMEA Şampiyonası’nda Bölgelerarası Dolaşım Politikasına tabi olmadan rekabet edebilecek.

rekabet edebilecek. Öte yandan yeni gelişmelerle birlikte Riot Games’in Rusya’daki şampiyonası ‘Continental League’, askıya alınmış olmaya devam edecek.

Yukarıdaki grafikten de görebileceğiniz üzere EMEA (LEC) Şampiyonası, önce kendi bölgesinde şampiyonluğunu ilan eden, ardından EMEA Masters'ta kendisini kanıtlayan takımlardan oluşacak.

Peki, yeni sistemde karşılaşmalar nasıl olacak?

Riot Games tarafından paylaşılan detaylara göre yeni düzende şampiyona formatı da değişecek. Turnuvalar, artık şöyle şekillenecek:

LEC Sezon Finalleri, Kış, Bahar ve Yaz olmak üzere üç mevsimde gerçekleşecek. Kış ve Bahar Mevsimi, MSI karşılaşmalarından önce; Yaz Mevsimi ve LEC Sezon Finalleri, MSI sonrasında, Dünya Şampiyonası’ndan önce yapılacak. Her mevsim, sadece bir karşılaşmanın yapıldığı maçlarla başlayacak. Ardından maçlar, en iyi 8 takımın katıldığı üç karşılaşma ve iki elemeli grup aşamasında gerçekleşecek. Son olarak en iyi 4 takım, rakipleriyle ‘3 yapan kazanır’ sisteminde mücadele edecek.

LEC Sezon Finalleri’nde ise tüm sezonda en yüksek puanı toplayan 6 takım bulunacak. Mevsim finallerinde zafere ulaşmış takımlar otomatik olarak finallere kalacak. LEC Finalleri’nin en iyi 3 takımı da her zaman olduğu gibi Dünya Şampiyonası’na uğurlanacak.

Yeni sistem, takımları da şekillendirebilir:

Riot Games, yeni sistem ile kendilerini rekabet ortamını anlamlı bir düzeye çıkarmaya adadıklarını paylaştı. Sistemin sonuçlarını elbette önümüzdeki sezonlarda çok daha net bir şekilde görebileceğiz.

Fakat yeni EMEA’nın artık daha fazla ülkeye ev sahipliği yapıyor olması, aslında Riot Games’in Güney Kore ve Çin dominasyonunu bir nebze azaltmaya çalıştığının da göstergesi. Artık pek çok bölgenin sadece tek bir çatıda karşılaşacak olması, oyuncuların kümülatif yeteneğini geliştirebilir, böylelikle daha rekabetçi bir küresel ortam oluşturulabilir.

Öte yandan artık Türk takımları için Dünya Şampiyonasına katılmanın daha zor olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Dünya Şampiyonası'na katılmak için önce Avrupa Şampiyonluğuna yaklaşmamız gerekecek.