Önümüzdeki haftalarda bizlerle buluşacak olan Cyberpunk 2077'de bizleri nelerin beklediğini gösteren iki yeni fragman yayınlandı. Fragmanlar, Night City ve şehirdeki çetelere odaklıydı.

Oyuncuların uzun zamandır beklediği Cyberpunk 2077, 19 Kasım 2020 gününde bekleyenleriyle buluşacak. Tabii tarih bu kadar yaklaşınca tahmin edebileceğiniz üzere CD PROJEKT RED de oyun için yaptığı paylaşımları sıklaştırmaya başladı. Öyle ki geliştirici şirket, bugün iki ayrı video yayınladı.

CD PROJEKT RED tarafından bugün yayınlanan videolardan birisi Night City'ye odaklanırken ikinci video, Night City'nin çetelerine odaklandı. Fragmanların yanı sıra CD PROJEKT RED, Cyberpunk 2077 dünyasının internet sitesi 'www.nightcity.love'ı da herkesin erişimine açtı.

Cyberpunk 2077'den iki yeni fragman:

CD PROJEKT RED tarafından yayınlanan ve Night City'nin kendisine odaklanan videoda şehrin muhteşem organik yapısı ön plana çıkarıldı. Fragmanda da görebildiğiniz üzere şehir, neredeyse her tür insanın bulunduğu ve her türlü kapının açık olduğu bir yapıya sahip olacak.

Oyunun ikinci fragmanındaysa Night City'de bulunan çeşitli çetelerin ufak tanıtımları yapıldı. Fragmanda Valentinos, Voodoo Boys, Animals ve Wraiths gibi çetelerin tarzlarına, düşüncelerine ve çete üyelerinin belli bir durumda nasıl davrandıklarına değinildi. Elbette çetelerden elde edebileceğiniz ürünlere de fragmanda yer verildi.

Daha önce de belirtildiği üzere oyunda yer alacak çeteler, görevlerde, işlerde veya sokakta gezinirken karşımıza çıkacak. Bu çetelere katılamayacak olsak da kendilerinin sunduğu birbirinden farklı silah, ekipman ve kıyafet bulunduğundan çetelere bir ziyarette bulunmak mutlaka gerekli olacak.

Bugün Cyberpunk 2077 hakkında yapılan en ilgi çekici paylaşımsa fragmanların ötesinde sistem gereksinimleriydi. Oyuncuların büyük çoğunluğunun umutsuzca beklediği sistem gereksinimleri bugün resmen açıklandı. Oyuncuların umutsuzluğunu ortadan kaldıran sistem gereksinimlerini yukarıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.