Katlanabilir ekran teknolojisi CES 2019'da Royole gibi şirketlerin tanıttığı yeni cihazlar ile başka bir boyuta taşındı. Samsung'un duyurduğu katlanabilir telefondan sonra yüksek bir popülarite yakalayan bu teknoloji, Lenovo'yu da etkilemişe benziyor.

Daha önce tanıtılan katlanabilir ekrana sahip tüm cihazların ortak özelliği, akıllı telefonlar ve ve tabletler arasında bir forma sahip olmasıydı. Lenovo'nun patentini aldığı katlanabilir ekran ise diğer cihazlara göre farklı bir görünüm çiziyor. Çinli üreticinin aldığı katlanabilir ekran patenti, içerdiği fiziksel klavye ile katlanabilir ekranları dizüstü bilgisayarlara taşıyabilir.

Windows Latest tarafından paylaşılan patentte, bir dizüstü bilgisayar gibi görünen katlanabilir bir cihaz görünüyor. Bu cihazda ekrana bütünleşik olarak eklenmiş fiziksel klavye, en dikkat çeken detay. Cihazda menteşe kullanılmamış olması, patenti diğer dizüstü bilgisayarlardan ayıran en önemli özellik.

Katlandığı zaman tamamen düz bir yapıya sahip olacak bu cihazın ekranında hava durumu, batarya durumu gibi hızlı işlem göstergeleri de yer alacak. Ayrıca Bu ekran sayesinde hızlı mesaj cevaplama, iletme ve silme seçenekleri de kullanılabilecek.

Lenovo'nun Microsoft'un Andromeda'sına benzer bir katlanabilir cihaz ürettiği daha önce konuşuluyordu fakat bu patentin konuşulan cihazla farklılıkları bulunuyor. Patentler, cihazların yakın zamanda piyasaya çıkacağı anlamına gelmiyor ve bu yüzden yeni cihaz için Lenovo'nun resmi duyurusunu beklememiz gerekiyor.