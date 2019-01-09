Lenovo, Google Asistan Destekli Akıllı Masa Saatini Duyurdu

Lenovo ve Google işbirliği ile hazırlanan Lenovo Smart Clock, CES 2019 kapsamında meraklılarına duyuruldu.

Her ne kadar ülkemizde henüz yaygınlaşmamış olsa da yurt dışında, akıllı evler günden güne artan bir trendin öncüsü konumundaşar. Bu anlamda kullanıcılar, akıllı evleri tek bir yerden kontrol edebilecekleri cihazlara ilgi duyuyorlar.

Lenovo ve Google, bu boşluğu doldurmayı planlayan bir cihaz geliştirdi. 4 inçlik IPS ekranıyla hem sesli hem de dokunmatik kontrol imkanı sunan Lenovo Smart Clock, ayrıca Google Asistan desteğiyle uyku rutinlerinizi gösteriyor, takvim etkinliklerinizi hatırlatıyor ve evin tüm ışıklandırmasını tek bir yerden kontrol edebiliyor.

Lenovo ve Google, cihazın arka paneline konumlandırdığı USB portu aracılığı ile cihazı kolayca şarj edebilmenizi sağlıyor. Bununla birlikte 6W'lık hoparlörler 2 pasif radyatöre sahip. Dolby desteği ile birleşince oldukça kaliteli bir ses deneyimi kullanıcıları bekliyor.

Lenovo Smart Clock'un fiyatı 80 dolar (440 TL) olarak belirlendi ve önümüzdeki yaz mevsiminde piyasada olacak.