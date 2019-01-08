Lenovo, RTX Grafik Kartlı Yeni Oyuncu Laptoplarını Duyurdu

Lenovo, daha konforlu bir oyun deneyimi isteyenler için RTX grafik kartlarından güç alan yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarını tanıttı.

Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda söz nihayet Lenovo’ya geldi. Hong Konglu şirket, yeni Nvidia GeForce RTX grafik kartlarına sahip oyuncu dizüstü bilgisayarları Legion Y740 ve Legion Y540’ı tüketicilerin beğenisine sundu.

Her ikisi de 8. Nesil Intel Core i7 işlemciden güç alan Legion Y740 ve Legion Y540, 32GB DDR4 2666Mhz RAM’e, CORSAIR iCue RGB alttan aydınlatmalı klavyeye, Dolby Sound Radarlı Dolby Atmos hoparlörlere ve 6 saate kadar kullanım süresine sahip.

144Hz yenileme hızına sahip 17.3 inçlik bir ekrana sahip olan Legion Y740, NVIDIA G-SYNC desteğine ve GeForce RTX 2070 Max-Q ya da RTX 2080 Max-Q GPU olmak üzere iki ayrı grafik kartı seçeneğine sahip.

15 inçlik bir ekrana sahip olan Legion Y540’ın ise yenileme hızı 60Hz ile 144Hz arasında değişebiliyor. 8. Nesil Intel Core i5/i7 işlemci işlemci seçeneklerine sahip olan cihazda Dolby Atmos hoparlörler ve NVIDIA RTX 2060 grafik kartı bulunuyor.

Her iki bilgisayar da Lenovo’nun Legion Coldfront çift fanlı termal soğutma sistemi sayesinde oldukça iyi performans sağlıyor. Y540'ın başlangıç fiyatı 929,99 dolarken (~5100 TL); 17.3 inçlik Y740, 1.979.99 dolardan (~10,850 TL) başlayan fiyat etiketine sahip.

Legion Y740

Legion Y540