Lenovo'nun 4 Kameralı Telefonuyla Çekilen Fotoğraflar

Teknoloji geliştikçe artan kamera sayılarının son basamağını Samsung'un ardından Lenovo da 4 olarak belirledi.

Üç adet arka kameranın fazla olup olmadığını düşünürken, Lenovo'nun 4 kameralı yeni telefonuyla çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Evet, yanlış duymadınız, S5 Pro'da dört kamera olacak; bir adet 2x telefoto lens, bir adet standart lens ve iki adet bilinmeyen lens. Geniş açılı, siyah beyaz, derinlik algılayıcılı ya da daha uzak erişimi olan bir lens olabilir, en nihayetinde hayal gücünün sınırları yok.

Ancak kesin olarak bildiğimiz bir şey var ki o da 2x telefoto lensi. Lenovo'nun bu lensle çekilmiş fotoğraf örneklerini geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Resmi olarak telefonun adı S5 Pro olsa da insanlar genellikle telefona Z5 Pro diyorlar. Bu yüzden telefonun adının tam olarak ne olduğu konusunda fazla görüş ayrılığı mevcut.

Özellikleri bakımından yüksek segment sınıfında olan ve 6.5 inçlik çentiksiz bir QHD+ ekrana sahip telefon, bünyesinde 4000mAh batarya bulunduruyor. S5 Pro, Snapdragon 845 çipsetine, 6 veya 8GB RAM’e ve 64 GB’tan 256 GB’a kadar dâhili depolama alanına sahip olacak.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’dan gelen fotoğrafları aşağıda bulabilirsiniz.