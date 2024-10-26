Lenovo, akıllı saat sektörüne yaptığı yatırımlar kapsamında yeni akıllı saati Lenovo Watch'ı tanıttı.

Lenovo, uygun fiyatlı ve gelişmiş özelliklerle donatılmış yeni akıllı saati "Lenovo Watch"ı tanıttı. Şirketin bu yeni modeli, fitness ve sağlık odaklı pek çok özelliği bir araya getirirken şık da bir tasarıma sahip.

Lenovo Watch, 1,43 inç AMOLED ekranı, Bluetooth üzerinden arama yapabilme ve 7/24 sağlık takibi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Lenovo Watch özellikleri

Lenovo'nun yeni akıllı saatinin tasarımı, dayanıklılığı artırmak amacıyla metal gövdeyle güçlendiriliyor ve Panda Glass ile koruunyor. İki farklı renk seçeneğine sahip akıllı saat, 466 x 466 piksel çözünürlük ve 326 PPI ekran yoğunluğuna sahip.

Lenovo Watch, Bluetooth 5.3 teknolojisiyle çift modlu bağlantı imkânı sunarak kullanıcıların arama yapmalarına, arama kayıtlarını görüntülemelerine ve mesaj bildirimlerine ulaşmalarına olanak tanıyor. Ayrıca sesli navigasyon ve aramalarda daha net bir deneyim için yüksek çözünürlüklü bir hoparlöre sahip.

Fitness takibi konusunda da oldukça iddialı olan saat, koşu, bisiklet, yüzme ve yoga gibi geniş bir yelpazede 70 farklı spor modunu destekliyor. Egzersizleri otomatik olarak tanıyarak doğru bilgiler sunan Lenovo Watch, 7/24 kalp atış hızı, SpO2 (kan oksijeni) ve uyku takibi yapabiliyor.

Lenovo Watch pil tarafında ise 12 güne kadar hafif kullanım süresi, düzenli kullanımda ise 8 güne kadar dayanan pil ömrü ile verimli bir performans sunuyor.

Lenovo Watch fiyatı

Şimdilik sadece Çin pazarına özel olarak satışa sunulan Lenovo Watch, 489 yuan (yaklaşık 69 $) satış fiyatına sahip. Gelecekte ülkemizde de görme ihtimalimiz bulunan saat, bütçe dostu saatler arasında rekabetçi bir seçenek olacak.