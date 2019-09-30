San Francisco merkezli kot markası Levi’s, teknolojik özelliklere sahip bir ceket oluşturmak için Google'ın Jacquard platformuyla birlikte çalıştı. Levi's, Google’ın teknolojisini trucker ceketleriyle birleştirecek.

Google'ın Gelişmiş Teknoloji ve Projeler (ATAP) grubunun bir parçası olan Jacquard, internet bağlantılı giysiler ve ürünler oluşturmak için tasarımcılarla birlikte çalışıyor. Jacquard bilindiği gibi yakın zaman önce internet bağlantısı olan bir sırt çantası yapmak için Saint Laurent ile iş birliği yaptı.

Levi's ve Jacquard ortaklığı, giyilebilir teknolojik ürün pazarındaki hareketliliğin son örneği olarak karşımıza çıktı. İkili, ilk akıllı kot ceketini 2017'de ortaya çıkarmıştı. Şu anki cekette farklı olan şey ise teknolojinin önemli ölçüde daha ince ve daha küçük olması. Öyle ki dışarıdan bakan birinin ceketin "akıllı" olduğunu anlaması neredeyse imkânsız. Erkek ve kadınlar için ayrı bedenlerde piyasaya sürülecek olan ceketler, klasik trucker ceketlerde 198 dolara; Sherpa versiyonundaysa 248 dolara mal olacak.

Akıllı ceketler nasıl bağlantı kuracak?

Normal bir ceket gibi görünen bu ürünlerde oldukça önemli bir özelliği yer alacak. Jacquard Tag adı verilen bir küçük elektronik etiket, ceketin manşetine yerleştirilecek ve telefonla eşleşme sağlanacak. Etiket, oldukça küçük olmasına rağmen ceketin manşetini bir "touchpad" gibi kullanmanıza izin verecek. Bunun amacı, telefonunuz cebinizdeyken bağlantıda kalmak.

Telefon görüşmelerine cevap verebiliyor:

Kolunuza dokunmak veya elinizle tamamen kaplamak gibi farklı el hareketleri, farklı mekanizmaları kontrol etmenizi sağlıyor. Bir yere gidip giderken yol tariflerini alabilir, müziğinizi kontrol edebilir, telefon görüşmelerine cevap verebilir veya ceketiniz telefonunuzdan uzakken bile bildirim alabilirsiniz. Fotoğraf çekmek için hafifçe vurmak gibi bir hareket kullanarak telefonunuzun kamerasını yönetebilirsiniz.

Ceketin ikinci versiyonu, ilk sürümden çok daha gelişmiş görünüyor. Ceketin kendine özgü özellikleri ve stili daha iyi; genel olarak daha ucuz ve en önemlisi ilkinden daha az "teknik özellikli" görünüyor. Yeni ceket, kalın ve hantal olan ilk sürümden önemli ölçüde daha küçük olarak piyasaya çıkacak.