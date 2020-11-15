Lewis Hamilton'dan Tarihi Şampiyonluk Sonrası Açıklama

İstanbul Park’ta yapılan yarışı kazanan isim Hamilton olmuştu. Böylece tarihi bir şampiyonluk yaşayan Britanyalı pilot bir açıklama yaptı.

Formula 1’de sezonun 14. yarışı İstanbul Park pistinde gerçekleştirildi. Son yıllardaki en keyifli yarışlardan birine ev sahipliği yapan pistte kürsünün en üst basamağına, bu yıl alıştığımız şekilde Lewis Hamilton çıktı.

Yarışta elde ettiği derece ile 7. defa şampiyon olmayı başaran Britanyalı pilot, böylece Michael Schumacher’e ait olan rekoru da egale etti. Tarihi yarışın ardından Hamilton, Twitter’da bir açıklama yaptı.

Hamilton’dan açıklama

“Bugüne kadar ve hatta bitiş çizgisini geçtikten sonra bile, düşüncelerimi benim için neyin en önemli olduğuna odakladım. Bu yıl çok tahmin edilemez oldu. Pandemi ve sezonun bariz şekilde birkaç ay ertelenmesiyle hayatımın en boş kaldığım dönemini yaşadım. Bu da bana nihai amacımı düşünmek için fırsat verdi. Yedi Dünya Şampiyonluğu benim için dünyalara değer. Ne kadar büyük olduğunu tarif bile edemem, ama kazanmamız gereken bir başka yarış daha var.

Bu yıl yalnızca pistte kazanma arzumla değil, sporumuzu ve dünyamızı daha çeşitli ve kapsayıcı hale getirme arzumla da yarıştım. Size, değişim için savaşmaktan vazgeçmeyeceğim sözünü veriyorum. Önümüzde çok yol var ancak sporumuz ve içinde yaşadığımız büyük dünya içinde eşitlik için bastırmaya devam edeceğim.

Michael Schumacher’in rekorunu egale etmek, sonsuza kadar orada olmayacaklarını bildiğim sahne ışıklarını üstüme çeviriyor. O yüzden hazır siz buradayken, dikkatinizi vermişken herkesten daha eşit bir dünya için kendi payına düşeni yapmasını istiyorum. Birbirimize daha kabullenici ve nazik olalım. Öyle yapalım ki fırsat, geçmişinize ya da ten renginize bağlı bir şey olmasın.

Hiçbir şey imkansız değildir. Bu yıl benim motivasyon kaynağım gelecek nesile hayallerinizden vazgeçmemek için bir örnek oluşturmak oldu. Pek çokları bana hayallerimin imkansız olduğunu söyledi ama buradayım. Sizin de yapabileceğinizi bilmenizi istiyorum. Asla vazgeçmeyin, savaşmaya devam edin ve fırsatları değerlendirmeye devam edin. #S7ILLRISING”