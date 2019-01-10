Lexar, Yıllardır Beklenen 1 TB’lık SD Kartı Duyurdu

SanDisk yıllar önce 1 TB SD kartın prototipini göstermişti. O ürün asla piyasaya çıkmamıştı. Yıllar sonra Lexar’dan 1 TB’lık SD kart duyurusu geldi.

“Bundan on beş yıl önce, Lexar 16 GB SD kartı duyurdu” diyen Lexar Kıdemli Pazarlama Müdürü Joey Lopez, bugün aynı formda 1 terabaytlık kartı tanıtmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.

Firmanın iddiasına göre yeni kart saniyede 95 MB’a kadar okuma ve saniyede 70 MB’a kadar yazma hızına sahip. Beklenen performansın en az 30 MB olacağını garanti eden V30/U3 derecesi var.

Lexar’ın 633x serisi SDHC ve SDXC UHS-I kartları 16 GB’dan başlıyor ve 1 terabyte’lık bu deve kadar gidiyor. Kartın fiyatı ise 499.99 dolar. B&H’daki fiyatı ise 400 dolar olarak gözüküyor.

Kartın duyurusu, ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2019’da yapıldı.