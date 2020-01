Şu an bunun gerekliliği her ne kadar uzak olsa da otomobil üreticisi Lexus, gelecekte insanların Ay yüzeyinde kullanabileceği araçları gösteren bazı konsept tasarımlar yayınladı. Bir tanesi tasarımları isteyen dergide yayınlanan 7 tasarımın her biri farklı amaçlara hizmet etmek üzere oldukça geniş bir hayal gücüyle dizayn edildi.

Şu anki gidişatımıza göre en azından yakın zamanda gezegenimiz Dünya’dan ayrılmamız için zorlayıcı bir neden yok. Onun için bir şeyler yapma gayesinde harekete geçersek asırlar boyunca böyle bir nedene gerek kalmayabilir. Ancak 70’lerde 2000’lere dair tahminlerimiz ne kadar gerçeğe uzak kaldıysa şimdiki gelecek tahminlerimiz de geleceğe o kadar uzak olabilir. Kim bilir, belki de bundan 40 yıl sonra yeni bir ev arayışıyla Dünya’dan ayrılmamız gerekebilir. Otomobil üreticisi Lexus, bu hayalden yola çıkarak eğer Ay’da yaşamaya başlasaydık kullanıyor olabileceğimiz araçların neye benzeyebileceğini ortaya koyan konsept tasarımlar geliştirdi. Tasarımdaki araçlar zarif, parlak ve pürüzsüz yapılarıyla bilim-kurgu filmlerinde görebileceğimiz araçları aratmadı. Adeta Star Wars’tan fırlamış araçların tasarımında LF-30’dan da ilham alındı İLGİLİ HABER Lexus, Geleceğin Otomobili Olmaya Aday LF-30 Konseptini Tanıttı Lexus ve asıl şirket Toyota’nın tasarım stüdyosu, Document Journal dergisi için 7 adet Ay’da kullanılabilecek araç konsept tasarımı oluşturdu. Tasarımlardaki araçlar Lexus’un geliştirme sürecinde olduğu LF-30 adındaki yeni nesil EV tipi araç konsept tasarımından izler taşıyordu. 5 tasarımcı tarafından yaratılan 7 konsept tasarım arasından dergide yayınlanan, Zero Gravity adındaki motosiklet benzeri araç tasarımı oldu. Fikren motosiklet gibi sürülmesi gereken araç manyetik kuvvetle ayakta kalıp hareket ediyor, bu yüzden de tekerlekleri yok. Dergiye çıkmayan diğer tasarımlar Dergide yayınlanmayan diğer 6 tasarım da oldukça ilginç. Uzay manzarasının tadını çıkarmak için bolca camla tasarlanmış Cosmos, dev bir topaca benzeyen ve zıplayabilen Moon Roller, Ay yüzeyinde pürüzsüz sürüş sağlayan çok amaçlı Lunar Cruiser, eğlence amacıyla tasarlanan cam gövdeli Moon Racer ve son olarak insanları Dünya’dan Ay’a taşıyacak olan Lexus Lunar Mission araçları; tasarım listesinin geri kalanını oluşturuyor. İnsanların başka bir gezegen ya da uyduya uzun vadeli yolculuklar yapmasına daha zaman var gibi görünse de bu araçlarla Ay’da gezmeyi hayal etmek oldukça heyecan verici. Tabii bunlar sadece konsept tasarımlar. İleride görebileceğimiz asıl Ay araçları bu tasarımlardan çok daha sıkıcı görünümlü ve işlevsel olabilir.

Kaynak : https://www.engadget.com/2020/01/18/lexus-moon-space-vehicles/

