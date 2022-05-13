Lexus, etkileyici crossover modeli UX'i yeniledi. 2023 model otomobil dış tasarımda büyük yenilikler sunmuyor olsa da iç kısımda çok büyük yenilikler var. Ayrıca Lexus UX'in teknolojik özellikleri de göz kamaştırıyor.

Toyota'nın lüks otomobil markası Lexus, tüketicileri kendine hayran bırakan crossover modeli UX'i yeniledi. 2023 model olarak lanse edilen crossover, özellikle de iç kısımda çok önemli yeniliklerle geldi. Aracın dış tasarımı mevcut model ile aynı kalsa da teknolojik yenilikler ve iç kısımdaki değişiklikler, Lexus UX'i rakiplerinden öne taşıyacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte 2023 model crossoverdaki yeniliklere bakalım.

Toyota, bundan bir süre önce 8 ve 12,3 inç boyutlarında dokunmatik ekranlı yeni bir multimedya ekranına geçiş yaptı. Bu multimedya ekranı genelde lüks modellerde kullanılıyordu. İşte Lexus UX de artık yeni nesil multimedya ekranına sahip modellerden bir tanesi olmaya hak kazandı. Toyota'nın mevcut multimedya ekranından çok daha iyi çözünürlük sunan yeni sistem, kablosuz güncellemeler ile geliştirilecek.

İşte Lexus UX'in yeni multimedya ekranı

Yeni bir multimedya ekranına geçiş, aracın iç tasarımında bazı değişiklikler yapılmasına neden olmuş durumda. Bu bağlamda; Lexus UX artık 2 tane daha fazladan USB Type-A girişine sahip. Ayrıca kablosuz şarj alanı da biraz daha büyümüş durumda. Şirket, aracın iç tasarımındaki lüks hissini tam anlamıyla yaşatabilmek için LED ambiyans aydınlatmasını da crossover modeline eklemiş durumda.

Lexus, UX'i bazı teknik özellikleri açısından da güncelledi. Örneğin artık bu araçta yeni lastikler kullanılıyor. Bu lastikler, şirketin iddiasına göre kabini daha sessiz bir hale getirmiş. Ayrıca tüketiciler, F Sport paket tercih ederlerse ayarlanabilir süspansiyon ve performans amortisörleri gibi yeniliklerle UX'i satın alabilecekler.

Lexus UX'in etkileyici özelliklerinden bir tanesi de dijital anahtar desteği. Tüketiciler, bu teknoloji sayesinde crossoverlarının anahtarlarını yanlarında taşımak zorunda kalmayacaklar. Zira akıllı telefonlara yüklenecek uygulamalar, anahtar görevi görecek. Lexus, tüm bu özelliklerle donattığı UX'i yaz mevsimi itibarıyla küresel pazarlarda satışa sunacak. Aracın ne kadar ilgi göreceğine hep birlikte tanıklık edeceğiz.