Bir grup YouTuber, dünyanın en popüler elektrikli otomobillerinden Tesla Model 3'ü tanka dönüştürdü. Yapılan çalışmalarla Tesla'nın tekerlerini tank paletlerine entegre eden ekipten Elon Musk'a bir mesaj da vardı...

The Real Life Guys isimli YouTube kanalının içerik üreticileri, bugüne kadar belki de hiçbir yerde görmediğiniz bir proje ile karşımıza çıktılar. Elektrikli otomobil dünyasının önemli temsilcilerinden Tesla Model 3'e çok özel bir çalışma yapan YouTuber'lar, bu aracı bir tanka dönüştürmeyi başardılar. Evet yanlış duymadınız! Tesla Model 3, elektrikli bir tanka dönüştürüldü. Ancak silahsız bir tank...

Proje için özel yapım paletler bulan, bu paletleri dişli çarklarla çalışır hale getiren ve hazırladıkları sistemi de Tesla Model 3'ün tekerlerine bağlayan içerik üreticiler, oldukça dikkat çekici bir işe imza atmış gibi görünüyorlar.

Karşınızda adeta bir tanka dönüştürülen getirilen Tesla Model 3

Orijinal Tesla Model 3, 1610 kilogram ağırlık değerine sahip. Ancak yukarıda gördüğünüz canavar, yaklaşık 6000 kilogram. Bu durum, elektrikli otomobilin motorunun normalden neredeyse 6 kat yük çekmek zorunda kaldığı anlamına geliyor. Yani Model 3'ün standart gücü bu tankta hissedilemeyecek. Açıkçası bunun kimsenin umurunda olacağını düşünmüyoruz.

Bu arada; bunun yalnızca görsellik üzerinden yapılan bir modifikasyon çalışması olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. The Real Life Guys, projeyi tamamladıktan sonra sahip oldukları tankı çalıştırıp yürüttüler ve hiçbir sorunla da karşılaşmadılar. Hatta ekip o kadar kendinden emin ki videonun sonunda Elon Musk'a seslenerek bu tankı kullanmak isteyip istemediğini soruyorlar. Projenin Elon Musk'ın dikkatini çekip çekmeyeceği merak konusu...

Tesla Model 3'ün tank haline getirildiği çalışmaya ait video