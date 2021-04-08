LG, Üst Düzey Telefonlara 3 Yıl Android Güncellemesi Verecek

Temmuz ayı sonu itibarıyla akıllı telefon sektöründen çekileceğini duyuran LG, piyasaya sürülmüş olan mevcut telefonlar için önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalara göre LG, üst düzey akıllı telefonlarına 3 yıl boyunca Android güncellemesi sunacak. Ancak bu açıklamanın karşılık bulup bulmayacağı, biraz da Google'a bağlı.

Bir süre önce akıllı telefon sektöründen çekileceği iddia edilen LG, geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi bir açıklamada bu iddiayı doğrulamış, üretimin temmuz ayı itibarıyla duracağını açıklamıştı. O gün yapılan açıklamalarda, böylesi bir durumun mevcut LG kullanıcılarını etkilemeyeceği, servis ve destek hizmetinin devam edeceği ifade edilmişti. Şimdi yeni bir açıklama yapan LG, bazı akıllı telefon modelleri için üç yıllık Android güncelleme sözü verdi.

LG tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin 2019 yılı ve sonrasında ürettiği üst segment akıllı telefonlar, 3 yıl boyunca Android güncellemesi almaya devam edecek. Üst segment kategorisini açan şirket; G serisi, V serisi, Velvet ve Wing'in, bu güncelleme programına dahil olduğunu ifade ediyor. Bu arada, şirketin Stylo ve K serisi gibi orta ve giriş segment telefonları, daha önce de açıklandığı gibi iki yıl Android güncellemesi almaya devam edecek.

LG'nin 3 yıl Android güncellemesi alacak telefonları şöyle

LG'nin açıklamaları, şirketin üst segment 7 modelinin üç yıl Android güncellemesi alacağını gözler önüne seriyor. Buna göre şu telefonlar, üç yıl güncelleme sözünü almış durumda;

LG G8 ThinQ

LG G8x ThinQ

LG G8s ThinQ

LG V50 ThinQ

LG V60 ThinQ

LG Velvet

LG Wing

Öte yandan, alınacak güncellemeleri bir örnekle izah etmek gerekirse; LG Velvet'in Android 10 ile piyasaya sürüldüğünü, buna göre Android 11, Android 12 ve Android 13 güncellemelerini alacağını ifade edebiliriz. Ancak LG, bu konuda önemli bir uyarıda bulunuyor. LG'ye göre bu güncellemelerin sunulabilmesi için, Google'ın açıklayacağı sistem gereksinimleri çok önemli. Eğer Google, dağıtım planları, performans ve uyumluluk gibi faktörlerde önemli değişiklikler yaparsa, bu söz tutulamayabilir.