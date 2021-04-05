LG, Akıllı Telefon Bölümünü Kapattığını Duyurdu

Resmi web sitesinden bir basın açıklaması yayınlayan LG, akıllı telefon sektöründen çekildiğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre LG, piyasadaki mevcut akıllı telefonlarının satışına, servis hizmetlerine ve yazılım güncellemelerine devam edecek.

Güney Koreli teknoloji devi LG’nin akıllı telefon bölümünü satabileceği ya da tamamen kapatabileceği bir süredir konuşuluyordu. Hatta söz konusu haberler; bizzat LG CEO’sunun “LG’nin soğuk bir karar alma ve en iyi seçimi yapma zamanı geldi. Şirket; akıllı telefon bölümünün satışı, pazardan çekilme ve küçülme dahil olası bütün çözümleri değerlendiriyor” ifadeleriyle de doğrulanmıştı.

Bir süredir beklenen gelişme, bugün resmiyet kazandı. LG, resmi web sitesinden yayınladığı bir basın bülteni ile akıllı telefon sektöründen çekildiğini resmen ilan etti. “LG, Dünya Çapında Tüm Telefon İşini Kapatacak” başlıklı yazıda LG, şirketin telefon üretiminden ve satışından uzaklaşmasının akıllı araçlar, nesnelerin interneti ve B2B çözümleri dahil olmak üzere farklı sektörlerde büyüyebilmesinin önünü açacağını belirtti.

LG, mevcut akıllı telefonları için servis ve güncelleme sunmaya devam edecek

Söz konusu kararın yönetim kurulu tarafından onaylandığını ifade eden LG, inanılmaz derecede rekabetçi olan cep telefonu sektöründen çekilme kararıyla birlikte şirketin kaynaklarını farklı platformlara ve hizmetlere yönlendirebileceğini söyledi. Mevcut akıllı telefonlarının satışına devam edeceklerini ifade eden şirket, bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte bu cihazların servis ve yazılım güncellemelerini de sürdüreceğini belirtti.

Basın açıklamasında diğer iş alanlarındaki rekabet gücünü artırmak ve 6G gibi mobilite teknolojileri geliştirmeye devam etmek için mobil uzmanlığından faydalanmaya devam edeceğini ifade eden LG, mobil iş operasyonlarının 20 yıl boyunca geliştirmiş olduğu teknolojilerin mevcut ve gelecek ürünlere uygulanmaya devam edeceğini belirtti. LG, akıllı telefon biriminin tam olarak kapanmasının 31 Temmuz tarihine kadar sürmesinin beklendiğini de dile getirdi.