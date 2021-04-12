LG, Hangi Akıllı Telefonların Android 13 Alacağını Açıkladı

LG'nin Güney Kore kolu, Android 12 ve Android 13 güncellemesi alacak cihazlar için resmi bir açıklama yaptı. Bu açıklamada bir süre önce yapılan yapılan açıklamaları daha da netleştiren şirket, Android 13 güncellemesini yalnızca 3 modele sunacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, akıllı telefon sektöründen çekileceğini duyuran LG'nin cihaz güncellemeleri ile ilgili yaptığı bir açıklamadan bahsetmiştik. Şirket, yaptığı bu açıklamada üst düzey telefonlarına 3 yıl Android güncellemesi vereceğinin sözünü vermişti. Şirketin Güney Kore kolundan gelen yeni bir açıklama ise Android 12 ve Android 13 güncellemesi alacak cihazlarıyla ilgili resmi bir gösterge niteliğinde.

Ancak LG'nin cihaz güncellemeleri ile ilgili pek de berrak bir geçmişinin olmadığını söylemek gerekiyor. Şöyle ki şirket, geçtiğimiz yıllarda Güney Kore'de yaptığı açıklamaları, Güney Kore sınırları içinde tutmuştu. Yani şirket, bazı cihazları için güncelleme vereceğini açıklamış olsa da bu güncellemeler Güney Kore dışındaki ülkelere ulaşmamıştı. Haliyle, yapılan son açıklamanın da Güney Kore dışına çıkmayabileceği ihtimalini yok saymamak gerekiyor.

LG'ye göre Android 13 güncellemesi alacak cihazlar şöyle

LG Güney Kore'nin yaptığı resmi açıklamaya göre Android 13 güncellemesi alacak cihazlar, LG Wing, LG Velvet ve LG Velvet LTE olacak. Bu durum, mevcut LG kullanıcılarını bir nebze de olsa üzebilir zira daha önce yapılan açıklamalarda, Android 13 güncellemesi alacak cihaz sayısının daha fazla olacağı ima edilmişti. Şirketin V, G ve Q serisindeki bazı açıklamalar ise Android 12 güncellemesiyle yetinmek durumunda kalacaklar.

Yapılan açıklamalar, V50s, V50, G8, Q31, Q52 ve Q92'nin Android 12 güncellemesi alacağını kesinleştirmiş durumda. Ancak LG'ye göre bu güncellemelerin verilebilmesi için Google'ın işletim sistemi gereksinimlerini değiştirmemesi gerekiyor. Şirket, bu konudaki uyumluluk durumunu değiştirir ve işletim sistemlerinin daha güçlü cihazlara ulaşabileceğini açıklarsa, yukarıda bahsi geçen cihazlar Android güncellemesi alamayabilir.