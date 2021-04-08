Nokia'nın 5G Destekli X10 ve X20 Modelleri Duyuruldu

Finlandiya merkezli teknoloji firması Nokia, 5G destekli yeni akıllı telefon modelleri X10 ve X20'yi resmi olarak tanıttı. Şirket tarafından yapılan açıklamada her iki cihaza da 3 yıl boyunca güncelleme desteği verileceği belirtildi.

Nokia X serisi geçmişte pek çok farklı kategoriyle ilişkilendirilmişti. Multimedya telefonlardan Microsoft destekli Android telefonlara farklı serilerin ismi olan X şimdi de HMD'nin sürdürülebilir 5G'li akıllı telefonlarına odaklanıyor.

Yeni seride iki farklı model yer alacak ve bu modellere X10 ve X20 isimleri verilecek. Nokia'nın sahibi olan HMD, yaptığı açıklamada cihazlara üç yıl boyunca tam destek vereceğini ifade etti. Yani bu modeller, önümüzdeki üç yıllık süre boyunca hem işletim sistemi hem de güvenlik güncellemeleri açısından desteklenecek.

Nokia'nın yeni telefonları neler sunuyor?

Genel görünüşüne baktığımızda iki telefon arasındaki neredeyse tek fark kamera gibi gözüküyor. Zaten her iki modelin konfigürasyonları da büyük oranda benzerlik gösteriyor. Her ikisinde de Snapdragon 480 5G çipseti yer alıyor.

X20'nin bellek konfigürasyonları daha geniş depolamaya izin veriyor. Bu model için belirlenmiş olan konfigürasyonlar 6 GB RAM/64 GB depolama ve 4/6/8 GB RAM ve 128 GB depolama şeklinde. Ayrıca çift sim kart girişinden birini kullanarak 512 GB'a kadar microSD kart takılabiliyor.

Her iki X modeli de 6,67" LCD ekrana sahip ve ekranların çözünürlüğü 1080x2400 piksel. Ortalama parlaklığı 450 nit olan ekrandan yüksek yenilenme oranı ya da güçlendirilmiş cam gibi özellikleri de beklememek gerekiyor.

Nokia X20, 64 MP ana kameraya sahip ve 1080p'ye kadar çözünürlükte video çekmeye imkan veriyor. Ona 5 MP ultrageniş açı kamerası eşlik ediyor. Son olarak da akıllı telefonda 2MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 32 MP sensöre sahip. X10'da ise ana kamera çözünürlüğü 48 MP'e, ön kamera 8 MP'e düşüyor.

Nokia X20 özellikleri

İşlemci : Snapdragon 480 5G

: Snapdragon 480 5G RAM ve Depolama: 6 GB / 64GB, 4/6/8GB / 128 GB

6 GB / 64GB, 4/6/8GB / 128 GB Arka Kamera : 64 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü

: 64 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ekran: 6,67 inç, 1080x2400 piksel, LCD

6,67 inç, 1080x2400 piksel, LCD Bağlantılar: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, HD/Adaptive, NFC

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, HD/Adaptive, NFC Girişler: USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi, FM Radyo

Nokia X10 özellikleri