LG G7 One, Japonya'da LG X5 Adıyla Satışa Sunuldu

LG'nin yeni telefonu X5, Japonya için duyuruldu. Telefonun, daha önceki X5 modeliyle hiçbir ortak noktası bulunmuyor ve birçok açıdan G7 One'ın neredeyse aynısı.

Güney Koreli telefon üreticisi LG, Japonya için LG X5’i duyurdu. Telefonun, 2016’da duyurulan X5 ile adı hariç hiçbir ortak noktası bulunmuyor. LG X5’in ilk olarak birkaç ay önce Berlin IFA’da gösterime çıkan G7 One ile ise birçok ortak noktası bulunuyor.

X5, Snapdragon 835’li, 4GB RAM’li amiral gemisi G7 One’ın isim değiştirmiş hali. Dizaynı da neredeyse aynı, çentikli 6.1 inç Full HD+ ekran, metal çerçeve ve plastik arka kapak. Arkada f/1.6 değerinde 16 MP’lik bir kamera, önde ise 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Telefon, aynı G7 One gibi 3000 mAh’lik bir batarya ile güçlendirilmiş ve işletim sistemi Android 9.0 Pie’a yükseltilebiliyor. Japonya’da fiyatı 83.484 Japon Yeni, yani yaklaşık 740 dolar olan telefonun şu an için ülkemizde satışı yok.