LG, orta segment yeni telefonları K52 ve K62'yi duyurdu. Pek çok ortak özelliğe sahip olan akıllı telefonlar, bazı ufak farklara sahip olsalar da tıpatıp aynı tasarıma sahipler. LG'nin yeni telefonları ekim ayı itibarıyla Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.

Hafta başından beri yeni akıllı telefonlarını birbirinin peşi sıra duyurulan Güney Koreli teknoloji devi LG, bugün de iki yeni telefon daha duyurdu. "K52" ve "K62" olarak isimlendirilen akıllı telefonlar, pek çok ortak özelliğe sahipler. Dilerseniz hep birlikte, LG'nin yeni akıllı telefonlarına yakından bakalım.

LG'nin açıklamalarına göre hem K52 hem de K62, 6.6 inç büyüklüğünde ekranlara sahip. LCD yapıdaki bu ekranlar, kullanıcılara FHD+ çözünürlük sunuyor. Delikli yapıda olan ekrana yerleştirilmiş ön kameralarsa K52'de 13 MP, K62'de ise 28 MP olarak karşımıza çıkıyor. Her iki modelin yan panelinde de parmak izi okuyucu sensöre yer verilmiş durumda.

LG K52 ve LG K62, ismi açıklanmayan 8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. Her iki model de 4 GB RAM kapasitesine sahipken K52'de 64 GB, K62'de ise 128 GB depolama alanının yer aldığını görüyoruz. Ayrıca LG'nin orta segment yeni akıllı telefonları, 4.000 mAh kapasiteli bir batarya ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

LG K62 teknik özellikleri

Ekran: 6.6 inç büyüklüğünde FHD+

6.6 inç büyüklüğünde FHD+ İşlemci: Modeli açıklanmayan 8 çekirdekli (2.3 GHz)

Modeli açıklanmayan 8 çekirdekli (2.3 GHz) RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 28 MP

28 MP Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.000 mAh

Telefonların arka kısmında dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera kurulumu 48 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro ve 2 MP de derinlik kamerasını içeriyor. Kullanıcılar, bu akıllı telefonun kamera uygulamasını kullanarak YouTube'da doğrudan canlı yayın yapabiliyorlar. Ayrıca kaliteyi artırmak isteyen LG, yeni telefonlarında ortam koşullarına uygun kamera ayarları tavsiyesinde bulunuyor.

LG K52 teknik özellikleri

Ekran: 6.6 inç büyüklüğünde FHD+

6.6 inç büyüklüğünde FHD+ İşlemci: Modeli açıklanmayan 8 çekirdekli (2.3 GHz)

Modeli açıklanmayan 8 çekirdekli (2.3 GHz) RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.000 mAh

LG, yeni telefonuyla ilgili yaptığı açıklamalarda K52 ve K62'nin fiyatına değinmedi. Ancak şirket, yeni telefonlarına ekim ayı itibarıyla Avrupa ülkelerinde erişilebileceğini söylüyor. İlerleyen süreçte ise bu akıllı telefonlar, diğer bölgelerde satışa sunulacak.