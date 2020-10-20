LG Signature OLED R, Akıllara Zarar Fiyatıyla Satışa Çıktı

LG'nin ilk olarak 2018'de çalışan prototipini gösterdiği katlanabilir TV'si Signature OLED R, en sonunda satış çıktı. LG'nin ana vatanında satışa çıkan TV'nin fiyatı ise bol sıfırlı.

Güney Koreli teknoloji devi LG, bir süredir katlanabilir OLED TV'si ile ilgili tanıtımlar yapıyor. Şirketin Ocak 2018'de ilk kez çalışan prototipini gösterdiği katlanabilir TV'nin bitmiş hali de Ocak 2019'daki CES fuarında katılımcılara gösterilmişti.

LG Signature OLED R TV'nin tam olarak işlevsel halinin gösterilmesinin üstünden neredeyse 2 sene geçti ve cihaz en sonunda Güney Kore'de satışa sunuldu. LG'nin bu katlanabilir TV'sinin fiyatı ise dudak uçuklatmaktan çok daha fazlasını yapabilir.

LG'nin katlanabilir TV'si satışa sunuldu

Altta bulunan dikdörtgen şeklindeki alüminyum tabanlıktan katlanarak çıkan LG Signature OLED R, 87 bin dolar yani yaklaşık 645 bin TL'lik fiyatıyla alıcısını bekliyor. Özellikle katlanabilmesi sayesinde küçük alanlar için oldukça ideal olduğunu söyleyebileceğimiz LG'nin yeni OLED TV'sini satın alabilecek kişilerin küçük dairelerde yaşaması pek muhtemel değil.

Tabii Signature OLED R'ın bu kadar yüksek fiyata sahip olmasının tek sebebi katlanabiliyor olması değil. 65 inçlik 4K OLED ekranlı televizyon, HDR desteğine ve bir akıllı TV'den bekleyebileceğiniz birçok özelliğe daha sahip.

Bunların haricinde katlanabilmesi sayesinde diğer TV'lerde olmayan "Line View" gibi bazı özelliklere de sahip. TV'nin çok az bir kısmının tabanlığından çıkmış olduğu durumlarda kullanılan bu özellikte dijital saat ve müzik kontrolü gibi işlevler bulunuyor. Ayrıca bir ses barı da içeren TV'nin altındaki tabanlık 4 renge sahip: Signature Black, Moon Gray, Topaz Blue, Toffee Brown.

Şu an için Güney Kore'de satışa sunulan Signature OLED R'ın diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz net değil.