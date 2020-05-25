Yeni Nesil Motorola Razr'ın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz kasım ayında ilk nesli çıkan Motorola'nın katlanabilir telefonu Razr'ın ikinci nesil versiyonunun donanım ve yazılım özellikleri sızdırıldı. Gelin bu özelliklere yakından bakalım.

Kasım ayında birinci nesil versiyonuyla kullanıcıyla buluşan, Motorola'nın katlanabilir telefonu Razr'ın ikinci nesil versiyonunun geleceği haberi, geçtiğimiz günlerde Motorola'nın bir kuruluşu olan Lenovo tarafından açıklanmıştı. Motorola, orta segment bir telefona göre yüksek bir fiyat etiketine sahip olan Razr serisinin açıklarını, telefon katladığında dışta kalan ekran (Quick View) üzerinde yaptıkları yenilikler ve iyileştirmelerle bir nebze olsun kapatmaya çalışmıştı.

Eylül ayında gelmesi beklenen yeni nesil Razr ile alakalı tasarım bilgileri ve görseller henüz elimizde bulunmuyor fakat XDA Developers tarafından sızdırılan bilgiler doğrultusunda telefonun yazılım ve bazı donanım özelliklerine ulaşma şansı yakaladık. Gelin yeni nesil Motorola Razr'ın sızdırılan teknik özelliklerine hep beraber göz atalım.

İkinci Nesil Motorola Razr'ın birinci nesil Razr ile karşılaştırmalı özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 765 yonga seti (Birinci nesil: Qualcomm Snapdragon 710)

8 GB RAM (Birinci nesil: 6 GB RAM)

256 GB dâhili depolama alanı (Birinci nesil: 128 GB)

2.845 mAh batarya (Birinci nesil: 2.510 mAh)

20 MP ön kamera ve ISOCELL Bright GM1 sensörüne sahip 48 MP arka kamera (Birinci nesil: ön kamera 5 MP, arka kamera 16 MP)

Android 10 işletim sistemi

Motorola Razr Gen 2 “XT2071-4 arayüz

6,20 inç pOLED 2142×876 değerlerine sahip ana ekran ve 2,69 inç gOLED 800×600 değerlerine sahip dış ekran (Quick View)

Snapdragon X52 modem ile 5G desteği

Yeni gelecek olan Razr, bazı alanlarda yükseltmelere ve iyileştirmelere sahip fakat yonga seti bazında hâlâ orta segmente dâhil bir telefon olacakmış izlenimi veriyor. Bu özelliklerle Razr, Motorola'nın amiral gemisi olarak tanıtabileceği bir telefon olmaktan hâlâ çok uzakta gibi görünüyor. Bu kapsamda Motorola'nın yeni nesil Razr ile yine Samsung'un katlanabilir telefon pazarına sunduğu alternatiflerle başa çıkmakta zorlandığını göreceğiz gibi duruyor.