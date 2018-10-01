Akıllı cihazlar hakkında sızıntılar yapan bir Twitter kullanıcısı, LG V40 ThinQ'nun kameralarını sergileyen bir görsel yayınladı.

Ekim ayı içerisinde duyurulacak olan amiral gemisi telefonlar arasında ilk sıralarda bulunan LG V40 ThinQ'nun kameraları görüntülendi. Cihaz hakkında daha önceden bazı görseller yayınlanmıştı ve bu sayede üreticinin hedefine doğru ilerlediğini biliyorduk. Önceden yayınlanan LG V40 görselleri ve 360 derece videolar, cihazın nasıl görüneceği hakkında da bazı fikirler vermekteydi. Cihaz önceki LG telefonlarından farklı görünmese de bu cihazın Federal İletişim Kurulu'nda ortaya çıktığından beri arkada üç kameraya sahip olacağı düşünülmekteydi.

LG V40 ThinQ'nun resmi lansmanı çok yakın bir zamanda yapılacak ve cihazın ekranındaki çentiğin nasıl görüneceği teknoloji meraklıları tarafından bir hayli merak ediliyor. Merak edilen konulardan bir diğeri ise kamera özellikleri ve LG V40 tasarımı daha önce üç arkada iki önde olmak üzere beş kameralı olacak şekilde gösterilmişti.

Akıllı telefon sektörüne yönelik yaptığı sızıntılarla bilinen Evan Blass (@evleaks), LG V40 ThinQ'nun beş kamerasını da gözler önüne seren bir görseli Twitter hesabında paylaştı. Artık cihazın arkasındaki üç kameranın standart, süper geniş açı ve telefoto zoom lenslerine sahip olacağını biliyoruz. Ön kısımda bulunan ikili selfie kamerasında ise standart ve geniş açı lensler bulunacak.