LG W41 Ailesi Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

LG, yeni akıllı telefonları W41 ailesini duyurdu. Üçü de birbiriyle birebir aynı olan akıllı telefonların birbirinden ayrıldığı tek nokta, bellek kapasiteleri.

Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni W41 ailesi akıllı telefonlarını duyurdu. LG W41, W41+ ve W41 Pro olmak üzere üç farklı modelden oluşan akıllı telefonlar, bellek kapasiteleri dışında baştan aşağı aynı tasarıma ve teknik özelliklere sahipler.

Her üç model de MediaTek’in Helio G35 işlemcisinden güç alıyor. W41’de 4 GB RAM, 64 GB depolama şeklinde olan bellek konfigürasyonu, W41+’ta 4 GB RAM, 128 GB depolama, W41 Pro’da ise 6 GB RAM, 128 GB depolama şeklinde karşımıza çıkıyor. Dolayısı ile LG üç farklı model duyurmuş olsa da aslında aynı akıllı telefonun farklı sürümlerini gördüğümüzü söyleyebiliriz.

Yine her üç model de 6,5 inç büyüklüğünde HD+ bir LCD ekran ile geliyor. Damla çentikli bir tasarıma sahip olan akıllı telefonlar, bu sayede fena sayılmayacak bir ekran/gövde oranı sunuyorlar. Ekranın sol üst köşesinde bulunan delikte 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

LG W41’in arkasını çevirdiğimizde ise 48 MP’lik bir ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile karşılaşıyoruz. Kutusundan Android 10 ile çıkan akıllı telefonun 5.000 mAh’lik hiç de fena sayılmayacak bir batarya kapasitesi sunduğunu belirtelim.

LG W41 özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio G35

RAM: 4GB (Pro modelde 6 GB)

Depolama: 64 GB (Plus ve Pro modelde 128 GB)

Ekran: 6,5 inç HD+ LCD

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Ailenin en uygun fiyatlı modeli olan LG W41, yaklaşık 186 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. LG W41+’ın fiyat etiketi ise 200 dolar olarak açıklanmış durumda. Serinin en üst düzey modeli olan LG W41 Pro ise 214 dolarlık bir fiyat etiketiyle tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda. Cihazlar Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor.