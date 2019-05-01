Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Topluluğu, bu yıl ilk kez ‘yönetimde liderlik, bilişimde zirve’ temasıyla bir zirve gerçekleştiriyor. 4 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinliğe Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu’nun ev sahipliği yapacak.

Ulusal YBZirvesi & Retina Dijital Kurucusu Raşit Doğan, Aselsan Öğrenme & Kurumsal Gelişim Direktörü Dr. Kubilay Pakin, Turkcell Siber Güvenlik Müdürü Cihan Yüceer gibi önemli isimlerin yer alacağı etkinlik hakkınd daha fazla bilgi almak için liderlikvebilisimzirvesi.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.