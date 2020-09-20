Life Is Strange 2 Episode 1 Steam’de Ücretsiz Oldu

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan hikaye tabanlı macera oyunu Life Is Strange 2 Episode 1 tamamen ücretsiz oldu. Oyuna nasıl sahip olabileceğinizi haberimizde bulabilirsiniz.

Bedava oyunları herkes sever. Oyunlar özellikle de popüler ve beğenilen serilerden olduğunda oyuncuların mutluluğu da adeta katlanıyor. Örneğin Epic Games GTA V’i ücretsiz olarak verdiğinde oyun dünyasında bayram havası yaşanmıştı.

GTA V kadar büyük bir takipçi kitlesine sahip olmasa da Life Is Strange 2 oldukça heyecan verici ve BAFTA gibi oldukça ciddi ödülleri kucaklamayı da başarmış olan bir yapım olarak dikkat çekiyor. Oyunun ilk bölümü olan Episode 1 Steam’de ücretsiz oldu.

Life Is Strange 2 Episode 1 nasıl bir oyun?

Sorumluluk, özgürlük ve kardeşlik konusunda ince kurgulanmış açmazları ve oyuncuya geçirmeyi başardığı hislerle Life Is Strange 2 Episode 1 büyük başarı yakalamıştı. Hayatınız ters yüz olmuşken doğru olanı yapmayı başarabilecek misiniz? Oyunda cevaplamaya çalıştığımız en önemli soru aslında bu.

Life Is Strange oynanış videosu

Eleştirmenlerden olumlu yorumlar almış, ödülleri birer ikişer toplamış bir oyun olan Life Is Strange 2 Episode 1’de Sean ve Daniel’in hayatı bir anda alt üst oluyor ve Diaz kardeşler kendilerini yollarda buluyor. 16 yaşındaki Sean, kardeşine doğru ile yanlış arasındaki farkı da öğretmeye çalışıyor.

Aç kaldığınızda çalmak doğru mudur? Başka kimse uymadığı halde kurallara uymak önemli midir? Sean olarak verdiğimiz kararlar, kardeşimiz Daniel’in nasıl bir insana dönüşeceği üzerinde çok büyük etkiye sahip oluyor.

Life Is Strange 2 Episode 1 sistem gereksinimleri

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü

İşlemci: Intel Core i3-2100 (3.1GHz) veya AMD Phenom X4 945 (3.0GHz)

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 650 2GB veya AMD Radeon HD 7770 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 3470, (3.20 Ghz) veya AMD FX-8350, (4.00 Ghz)

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB veya AMD Radeon R9 280X 3GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Life Is Strange 2 Episode 1’i kütüphanenize nasıl ekleyebilirsiniz?

Oyunu kütüphanenize eklemek için yapmanız gerekenler şu şekilde: