Lineage 15.1, Dokuz Farklı Cihaz İçin Daha Yayınlandı

Android telefonu yeni sürümleri desteklemeyenlerin kurtarıcısı olan custom ROM'ların en babası LineageOS, 15.1 sürümünü dokuz farklı cihaz için daha uygun hale getirdi.

LineageOS, akıllı telefonunuzda yapabileceğiniz değişiklikleri barındıran önemli bir ‘custom ROM’. AOSP(Andorid Open Source Project, Açık Kaynak Kodlu Android Projesi) bazlı ve istediğiniz birçok şeyi yapabileceğiniz bir sistem. Android Oreo bazlı bir sistem olan LineageOS 15.1, Honor 5X ve sekiz farklı Sony Xperia cihazı için uygun duruma gelmiş durumda. İşletim sisteminin 15.1 sürümünü alabilen Sony Xpreia cihazlarının listesi ise şöyle:

Honor 5X (kiwi)

Sony Xperia SP (huasan)

Sony Xperia TX (hayabusa)

Sony Xperia T (mint)

Sony Xperia V (tsubasa)

Sony Xperia ZR (dogo)

Sony Xperia ZL (odin)

Sony Xperia Tablet Z LTE/Wi-Fi (pollux/ pollux_windy)

Sony Xperia Z (yuga)

Her telefonun işlem süreci farklı olduğundan, değişik adlarla isimlendirilmiş durumda. Ayrıca nasıl yükleneceğine dair kılavuzlar da XDA forumundaki ilgili başlıklarda bulunabilir. Lineage 15.1 sürümünü alan bu Sony cihazlarının kritik yönü ise neredeyse hepsinin 2013 yılında piyasaya sürülmüş olması. Honor 5X’e resmi olmayan 15.1 sürümü bu yılın eylül ayında yayınlanmıştı, resmi olmayan sürüme sahip olanlar da güncelleme yaparak resmi sürüme ulaşabilir.