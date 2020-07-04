Popüler iş ağı uygulaması LinkedIn’in iOS uygulamasının kullanıcıların klavye panolarındaki her tuş vuruşunu kopyaladığı ortaya çıktı. LinkedIn sözcüsü ise yaptığı açıklamada kopyalanan pano verilerinin depolanmadığını söyledi.

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği WWDC 2020’de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) işletim sistemleri için geliştirdiği yeni gizlilik ve güvenlik özelliklerini tanıtmıştı. Şirketin bu özelliğiyle birlikte resmen teknoloji dünyasında Pandora’nın Kutusu açıldı.

Apple’ın getirdiği yeni özellikle birlikte birçok uygulamanın, arka planda kullanıcıların klavye panolarındaki verileri okuduğu ortaya çıkmıştı. TikTok da dâhil olmak üzere birçok popüler uygulama pano verilerini okurken yakalanmıştı. Ortaya çıkan bu ‘skandallar’ sonrasında uygulamalar bu sorunu düzeltmeye zorlanmıştı.

Yakalanan uygulamalar arasında LinkedIn de dâhil oldu

(LinkedIn, panomdaki her tuş vuruşunu kopyalıyor. iOS 14, kullanıcıların her kopyalama bildirimini görmesini sağlıyor. iPad Pro’dayım ve MacBook Pro’mdaki panodan kopyalıyor. TikTok, aynı sebeple yüksek sesle tartışılmıştı)

iOS’un gizlilik özelliğine yakalananlar arasına popüler iş ağı uygulaması LinkedIn de girdi. LinkedIn’in iOS uygulamasının iOS 14’lü iPhone ve iPad’lerin panolarındaki içeriği okuduğu ve kopyaladığı bulundu.

DonCubed adlı bir Twitter kullanıcısı, Twitter’dan yaptığı paylaşımda iPad Pro’daki LinkedIn uygulamasının yaptığı her vuruş sonrasında MacBook Pro’sunun panosundaki içerikleri kopyaladığını ifade etti. Bir LinkedIn sözcüsü, bunun bir hata olduğunu ve uygulamada böyle bir amaç olmadığını ifade etti.

LinkedIn Tüketici Ürünleri Mühendisliği Başkan Yardımcısı Erran Berger, DonCubed’ın yaptığı paylaşıma “Bunu dile getirdiğin için teşekkürler. Bunun metin kutusunda yazılan anlık içerik ile pano içerikleri arasında eşitlik kontrolü yapan bir koda kadar takip ettik. Pano içeriklerini depolamıyor ya da iletmiyoruz” şeklinde cevap verdi.

Peki, siz iOS 14’ün bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu durum sektör genelinde bir norm haline gelir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.