LinkedIn’in 3 Haziran’da yaptığı toplantının ses kayıtları, bir LinkedIn çalışanı tarafından anonim olarak paylaşıldı. Ses kaydında bir LinkedIn yetkilisinin platformu şiddete teşvik için kullananları sınırlandırabileceklerini ifade ettiği sözler yer aldı.

Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri’nde bir polis tarafından öldürülen George Floyd’un ölümü, ülke genelinde büyük karışıklıkların çıkmasına neden oldu. ABD vatandaşları, ülkenin her noktasında ırkçılık karşıtı protestolar düzenlemeye başladı. Protestolar, dünyanın farklı ülkelerine de sıçradı.

Tüm bu olaylar olup biterken ırkçılık ve George Floyd protestolarının da konuşulduğu LinkedIn toplantısında baş danışman Blake Lawit’in ses kayıtları ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkan ses kayıtlarında Blake Lawit’in ABD Başkanı Donald Trump veya herhangi bir lidere karşı kuralların çiğnenmesi durumunda aksiyona geçebilecekleri sözleri yer aldı.

Herhangi bir kişi sınırlandırılabilir:

Bir LinkedIn çalışanı tarafından anonim bir şekilde paylaşılan ses kayıtlarında Blake Lawit, platformu şiddeti körüklemek ve yanlış bilgiyi yaymak için kullanmaları durumunda herhangi bir seçilmiş kişiyi şirketin 'sınırlayacağını' söyledi.

LinkedIn tarafından gelen açıklamadaysa ses kayıtlarının arkasında duruldu. Şirket, ses kayıtlarında söylenenlerin tamamen doğru olduğunu açıkladı. LinkedIn’in iletişim başkan yardımcısı Nicole Leverich, Business Insider’a “Açık, dürüst ve yapıcı sohbetler taahhüdümüzün bir parçası olarak bu hafta ırkçılık konusunda bir araya geldik” dedi.

Ortaya çıkan ses kayıtlarında bir LinkedIn çalışanı, şirket liderlerine Trump’ın platformu Facebook ve Twitter’dan yararlandığı gibi yararlanması durumunda ne yapacaklarını soruyor. Buna yanıt veren Lawit, platformun diğer iki platforma göre daha saygın ve profesyonel olduğunu ve bugüne kadar seçilmiş hiç kimsenin kuralları çiğnemediğini söylüyor.

Lawit, sözlerine “Zararlı içerik, nefret söylemi, yanlış bilgilendirme, şiddete teşvik konusunda kurallarımız var. Politikacılar ve üyeler için farklı kurallarımız yok. Örneğin bir lider platformumuzda şiddeti kışkırtma kurallarımızı ihlal eden bir açıklama yapacak olsaydı harekete geçerdik. Konuşmasını sınırlandırırdık” şeklinde devam etti.