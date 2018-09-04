Bursa’da yaşayan 18 yaşındaki Ferit Borku ve ekibinin geliştirdiği yerli ve milli anakartın Çin malı bir ürün olduğu anlaşıldı. Borku, bu iş için 3 yıl ayırdıklarını Bursa Ulutek Teknopark’da ofislerinin bulunduğunu ve toplamda 1 milyon lira harcama yaptıklarını dile getirmiş, devletten destek istemişti.

Güneş gazetesinde yer alan bir habere göre, geçtiğimiz hafta ekibiyle “yerli ve milli anakart” üretimi yaptığı söylenen 18 yaşında bir genç girişimci Ferit Borku hakkındaki haberler asılsız çıktı. Borku ve arkadaşları, anakartı daha fazla geliştirmek için devletten destek beklediklerini söylemişlerdi.

Peki geçtiğimiz hafta basına yansıyan detaylar nelerdi? Ferit Borku ve arkadaşları kurdukları şirket için 2017 başında Bursa Ulutek Teknopark’tan ofis kiralamışlar, açtıkları şirketin bir anakart üreticisi olmasına karar vermişlerdi. Geliştirilen ilk projede Borku’ya göre, akademisyenlerden ve uzman mühendislerden de destek alınmıştı. Ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gözetiminde yürütülen çalışmalar sonuç vermiş, üretilen ilk numune ise Teknolojik Ürün Komisyonu’ndan onay almıştı.

Güneş gazetesinde ise bu konu, "Sahtekarlığa teşvik bekliyor" şeklinde yansıdı. Detaylara göre Borku’nun numune olarak tanıttığı “yerli ve milli anakart” aslında Çin malıydı. Ekip aslında anakartın tek bir parçasını bile üretmeden Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ofis kiralamıştı. AR-GE masrafları olan 436 in TL’lik giderin naylon faturalarla gösterildiği anlaşıldı. Gözlemci heyet ise bu durumu fark etmeyerek numuneye onay verdi.

Anakartın aslında Çinli şirket Dianjitek tarafından 3 yıl önce üretilen ITX-K37X67 V1.4 modeli olduğu anlaşıldı. Ürünün Çin’in dev alışveriş platformu Aliexpress’te 120 dolara satıldığı ortaya çıktı. Ferit Borku ve arkadaşları bu anakartlardan satın alıp, üzerindeki pleksi tabakanın devre olmayan bölümlerine firmanın logolarını kazıdıkları, etrafına da son derece ucuz olan şerit ledler montajladıkları tespit edildi.

Konu hakkında Borku ve ekibinden henüz bir açıklama gelmedi.