Houston Üniversitesi ve Toyota Araştırma Enstitüsü'nün ortak yürüttüğü çalışmada, elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji sistemleri için enerji depolamaya kadar birçok uygulama için devrim niteliğinde bir keşif yapıldı. Araştırmacılar, yüksek enerjili magnezyum pillerinin keşfedilen yeni versiyonunun birçok alanda gelişimi tetikleyebileceğini düşünüyor.

Joule'de bugün yayınlanan bir makaleye göre, Houston Üniversitesi'nde piller üzerinde çalışan üç bilim insanı, daha önceki pillere göre daha fazla eneji depolamaya izin veren bir magnezyum pil geliştirdi. Magnezyum piller daha önce üretilmiş olsa da yapılan bu çalışmada kullanılan klorsuz elektrolitler sayesinde daha fazla enerji depolanabilecek.

Houston Üniversitesi'nde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği'nde doçent olarak görev yapan Yan Yao, yaptıkları çalışmalarda pillerde sıklıkla kullanılan klor elementinin etkisini araştırdıklarını söyledi. Texas Süperiletkenlik Merkezi'nin başındaki isim olan Yao ve ekibi, kullandıkları klorsuz elekrolit ile 243 W.h/kg'a kadar ulaşabilen bir batarya üretmeyi başardılar. Bataryada depolanan en yüksek güç 3.4 kW/kg olarak ölçüldü ve batarya 2500 dolum işlemine kadar da stabil olarak çalıştı.

Magnezyumun lityum-iyon pillerde kullanılan lityumdan farklı özelliklerinden yararlanarak yüksek enerjili magnezyum batarya üretmek için çalışan bilim insanları, böylece çok daha yaygın olarak bulunabilen, daha ucuz ve daha güvenli olan magnezyumun pillerde kullanılmasının önünü açtı.

Yao, ürettikleri magnezyum pilinin henüz ticari anlamda kullanılamayacağını fakat zaman içinde magnezyum pillerinin yayılmasıyla, lityum-iyon pillerle rekabet edebileceğini açıkladı. Magnezyum pillerinin şu anda kullanılmasının önündeki en büyük engel, magnezyum piller için oluşturulmuş en verimli katotun hem enerji anlamında hem de depolama anlamında, lityum-iyon pillerle rekabet edemeyecek kadar yetersiz olması olarak gösteriliyor.

Son dönemde yapılan çalışmalarda organik katotların, oda sıcaklığında yüksek depolama kapasitesi sağlayabileceği hakkında bazı bulgular olsa da, yeni ve daha verimli bir katot üretilene kadar magnezyum pillerinin yaygınlaşması beklenmiyor.

Yao, bundan sonraki aşamada hedeflerinin depolama kapasitesini arttırmak olduğunu ve daha gelişmiş bir pil üretmeye odaklanacaklarını açıkladı. Magnezyumun çok daha kolay bulunabilir bir element olduğunu belirten Yao, lityum pillerin sorunlarını magnezyum piller ile çözebilmeyi umuyor.