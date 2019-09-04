Çevre birimleri üreticisi Logitech, MX Performance fare serisine bir yeni üye daha ekledi. MX Master 3 olarak adlandırılan bu fare, MX Master 2S'in gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor ve kullanıcılara benzersiz özellikler sunuyor.

İsviçre merkezli bir teknoloji üreticisi olan Logitech kimi zaman oyuncu ekipmanları kimi zamansa günlük kullanım veya özel amaçlı çevre birimleriyle adından söz ettiriyor. Şirket şimdiyse, "MX Performance" serisi için hazırlanan ve geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sürülen "MX Master 2S" isimli faresinin geliştirilmiş bir versiyonu olan "MX Master 3"ü duyurdu.

Aslına bakacak olursak Logitech, MX Performance serisiyle iyi bir çıkış yakalamış durumda. Hem tasarımları hem de donanımsal yapısıyla fark yaratan seri, yüksek fiyatlı olmasına rağmen kullanıcılar tarafından sık sık tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Ancak MX Master 3, bu seride adından en çok söz ettirecek ürün olacakmış gibi görünüyor.

Logitech, MX Master 3 modelinde yeni teknolojilerle donatılmış olan bir kaydırma tekeri kullanıyor. Bu kaydırma tekeri, benzer ürünlerde görülen mekanik sistem yerine özel bir elektromanyetik sistem kullanıyor. Logitech, MX Master 3'ün kaydırma tekerinde kullanılan mekanizmaya "Magspeed" ismini vermiş durumda. Ayrıca MX Master 3'ün kaydırma tekeri, paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş durumda ve bu da kullanıcıya daha farklı bir dokunma hissiyatı veriyor. Tüm bunlara ek olarak MX Master 3, ikinci bir kaydırma tekeri daha bulunduruyor.

Magspeed, iki farklı modda kullanılabiliyor. Bu modlardan bir tanesi, kaydırma tekerini kilitliyor ve bu sayede kullanıcılar, tekeri adım adım hareket ettirebiliyorlar. MX Master 3'ü benzersiz yapan diğer modsa; serbest dönme. Logitech bu modla hem mükemmel sessizliği hem de yüksek hassasiyeti yakalayabiliyor.

MX Master 3, selefi MX Master 2S'e göre biraz daha daraltılmış bir yapıya sahip. Gerek tuşlar gerekse kaydırma tekerlerinin boyutunu az da olsa küçülten Logitech, bu yöntemle kullanıcıların eline daha iyi oturan bir model tasarlamış durumda. Ayrıca MX Master 3'ün ileri ve geri yapma işlemlerini yerine getiren tuşları da kullanıcılara daha rahat bir kullanım sunuyor.

Logitech'in kablosuz yapıdaki bu yeni faresi, pillerini şarj edebilmek için "USB-C"den faydalanıyor. Daha önceki modellerinde kullanılan "micro USB" girişinden vazgeçen Logitech, yeni teknolojileri MX Master 3'e entegre etmiş durumda.

MX Master 3, 4.000 DPI hassasiyete sahip. Üç farklı bilgisayar arasında hızlı geçiş yapabiliyor, Bluetooth veya Logitech'in "Unifying USB" alıcısıyla bağlantı kurabiliyor. Üstelik bu fare, tek bir şarjla 70 gün boyunca kullanılabiliyor.

Logitech'in yeni oyuncağı, eylül ayının ilerleyen günlerinde raflardaki yerini alacak ve 99.99 dolar (yaklaşık 560 TL + vergiler ve ek kalemler) karşılığında satın alınabilecek.