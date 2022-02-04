Lol’de LeBlanc CT, Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

Noxus’un hilekar ilüzyonisti LeBlanc, kurnazlığıyla herkesi parmağında oynatıyor. Orta koridorun büyücü suikastçi rolünü üstlenen LeBlanc, sinir bozuculuk konusunda sınır tanımayan karakterlerden bir tanesi.

Hareketliliği, pasifinden gelen klonu vb. birçok özelliği ile Hilekar lakabını sonuna kadar kullanan LeBlanc, kendi koridoru dahil bütün oyun genelinde varlığını belli edebiliyor.

Oyun geneli boyunca kendi koridorunda kaybetse bile sahip olduğu hareketlilik sayesinde bütün haritayı gezebilen LeBlanc bir şekilde gelişmek için yolunu bulabiliyor. Bunun önüne geçmekse çok kolay olmuyor.

LeBlanc CT'leri: LeBlanc'a karşı güçlü olan rakipleri

Qiyana

Akshan

Vex

Diana

Cassiopeia

LeBlanc, büyücü ve suikastçi olduğu için temel hasarı yetenekleri ile çıkıyor ve birçok büyücü karakterde de olduğu gibi yakın menzildeki karakterlere karşı sorun yaşayabiliyor. Menzilini koruyabilecek yeteneklere sahip olsa da kendi hızına uyum sağlayabilen karakterler can sıkıcı olabiliyor.

İlüzyonları ile kurbanlarıyla ala eden LeBlanc’ın tüm yetenekleri:

Pasif / Ayna Görüntüsü: LeBlanc, azami canı %40’ın altına düştüğünde 1 saniyeliğine görünmez olarak hasar vermeyen ve 8 saniyeye kadar varlığını koruyabilen bir Ayna Görüntüsü oluşturur.

LeBlanc, azami canı %40’ın altına düştüğünde 1 saniyeliğine görünmez olarak hasar vermeyen ve 8 saniyeye kadar varlığını koruyabilen bir Ayna Görüntüsü oluşturur. Q / Şer Mührü: LeBlanc bir mühür yansıtarak hasar verir ve hedefini 3,5 saniyeliğine işaretler. İşaretli hedefe bir yetenekle hasar vermek mührü patlatarak fazladan hasar uygular.

LeBlanc bir mühür yansıtarak hasar verir ve hedefini 3,5 saniyeliğine işaretler. İşaretli hedefe bir yetenekle hasar vermek mührü patlatarak fazladan hasar uygular. W / Vurkaç: LeBlanc bir konuma atılarak hedefinin yakınlarındaki rakiplere hasar verir. Vurkaç, sonraki 4 saniye boyunca LeBlanc’ı başlangıç noktasına döndürmek için yeniden kullanılabilir.

LeBlanc bir konuma atılarak hedefinin yakınlarındaki rakiplere hasar verir. Vurkaç, sonraki 4 saniye boyunca LeBlanc’ı başlangıç noktasına döndürmek için yeniden kullanılabilir. E / Hayali Zincir: LeBlanc, isabet ettiği ilk rakibi bağlayan bir zincir fırlatır. Hedef 1,5 saniye boyunca zincirli kalırsa LeBlanc tarafından yere sabitlenir ve fazladan hasar alır.

LeBlanc, isabet ettiği ilk rakibi bağlayan bir zincir fırlatır. Hedef 1,5 saniye boyunca zincirli kalırsa LeBlanc tarafından yere sabitlenir ve fazladan hasar alır. R / Taklit: LeBlanc temel yeteneklerinden birinin taklit halini kullanır.

Hilekar ilüzyonist LeBlanc’ın güçlü ve zayıf özellikleri:

LeBlanc'in güçlü özellikleri:

Çok hareketli bir karakter olması

Anlık hasarının çok yüksek olması

Baskınlardan kolaylıkla kurtulabilmesi

LeBlanc’ın güçlü olduğu kısım hareketliliği yüzünden harita genelinde çok baskın olması ve kolay bir şekilde savaşlara gir çık yapabilmesi. Üstüne birde anlık hasarını doğru kullanabilirseniz karakter oldukça güçlü bir hale geliyor.

LeBlanc'in zayıf özellikleri:

Oyunun geç safhalarında baskınlığını kaybetmesi

Karakterin kayda değer bir hasar için tüm yeteneklerini tutturmaya ihtiyaç duyması

Kitle kontrole karşı zayıf olması

LeBlanc oyunun erken safhalarından orta safhalarına oldukça baskın olan bir karakter. Fakat bu baskınlığını oyunun geç safhalarında yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Üstelik karakterin maksimum hasar potansiyeli için ortalama tüm yeteneklerini tutturmak gerekiyor. Tabii ki birçok karakterde olduğu gibi kitle kontrole karşı etkisiz eleman olma durumu LeBlanc içinde bir istisna değil.

LoL'de LeBlanc nasıl oynanır? Oynanış ipuçları:

LeBlanc büyücü suikastçi rolünü hareketliliği ile harmanlayabilen bir karakter. Bu yüzden yetenekleriniz açıldıktan sonra haritayı dolaşıp diğer koridorlara baskın atabilirsiniz

W yeteneğiniz vurkaç yapmanın en temel mekaniğini oluşturuyor W yeteneği ile öne atılıp hasarınızı verdikten sonra basit bir şekilde geri eski pozisyonunuza dönebilirsiniz

Birden fazla kişiye karşı savaşmak birçok suikastçi için tehdit olsa da hareketliliği göz önünde bulundurulduğunda LeBlanc için pek değil. Özellikle W yeteneğinin iyi kullanımı ile birden fazla kişilere karşı rahat bir savaş verebilirsiniz

LeBlanc, 3. seviye olduğunda güçlenen bir karakter. Tüm yetenekleri açıldığında hareketliliği göz önünde bulundurulduğunda, çok rahat diğer koridorlara baskın yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra hareketliliğiniz sayesinde baskınlardan çok rahat kurtulabilmeniz de cabası oluyor. Birden fazla rakibe karşı savaşmak normalde her zaman için dezavantajlı olan bir durumdur. LeBlanc içinde bu durum hala söz konusu olsa da yeteneklerinin iyi kullanımı ile rakiplerin en azından birini öldürüp savaştan geri çıkma şansınız oluyor.

LoL'de LeBlanc’a karşı nasıl oynanır, LeBlanc nasıl yenilir?

LeBlanc, hareketliliği ve erken safhadaki hasarı ile ön plana çıkan bir karakter. Bu yüzden 3. seviyeden itibaren tehlike seviyesi artacağı için defansif bir oyun sergilenebilir

LeBlanc’ın E yeteneğindeki zincir minyonların arkasına vuramadığı için koridor safhasında minyonları kendinize duvar edinebilirsiniz

Kitle kontrol birçok karakterin olduğu gibi LeBlanc’ın da zayıf noktası. Takımınıda kitle kontrole sahip karakterler bulundurmak koridor safhasında olmasa da oyun genelinde LeBlanc’a karşı işe yarayacaktır.

LeBlanc’a karşı bir oyun sergilemek normal koşullarda çok kolay olmuyor. Karakterin sahip olduğu anlık hasar ve hareketliliği çok fazla avantaj kazandırıyor. Fakat buna kafa tutmanın yolları da mevcut tabii ki. Örneğin: LeBlanc kadar hareketli bir karakter değilseniz ve o baskın atarken takımınıza yardım edemiyorsanız bu durumda kendi koridorunuzu olabildiğince ittirip kulesi ile cezalandırmanız mümkün. Aynı şekilde koridor safhasında oynarken de minyon arkasında oynamak E yeteneğinden kaçınmanızı sağlayacaktır.