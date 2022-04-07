Lol Viktor CT(Counter), Yetenekleri, Güçlü Zayıf Özellikleri

Zaun’un zeki bilim insanlarından bir tanesi olan Viktor. Bilimini kendi vücudu ile birleştiren bir karakter. Bu yazımızda orta koridorun tehlikeli karakterlerinden biri olan Viktor’un CT’lerini (Counter), güçlü ve zayıf özelliklerini ve yeteneklerini inceleyeceğiz.

Büyücü kategorisinde yer alsa da normal büyücülere kıyasla daha farklı özellikler barındıran Viktor. oyunun erken safhalarında gücünü çok belli etmese de Zaun’un makine mühendisi olarak anılan Viktor oyun uzadıkça varlığını ağır bir şekilde belli eden bir karakter ve emin olun bu belli ediş şekli çok can sıkıcı bir şekilde kendini gösterebiliyor.

Özellikle normal büyücülere kıyasla daha çok sahip olduğu hayatta kalma özelliği ile öne çıkan Viktor, yer yer bu özellikleri sayesinde üst koridorda da kendine yer edindi. Tabii ki asıl koridoru orta koridor olsa da, üst koridor da da tehlikeli bir karakter olabiliyordu. Bizde bu sebepten dolayı Viktor'un CT'lerini (Counter), yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini incelemeye karar verdik.

Viktor CT’leri: Viktor’a karşı güçlü olan counterları

Twisted Fate

Ekko

Akshan

Kassadin

Ahri

Viktorun en büyük düşmanı hareketlilikten yana çektiği sıkıntı olabilir. Özellikle koridor safhasında hareketlilikten yana birazda olsa güçlü olan karakterler Viktor’a bela olabiliyor. En kötü ihtimalle rakip oyuncu farklı koridorlara yardıma gittiğinde, Viktor rakibi kadar hızlı bir şekilde takımına yardım edemiyor. Bu da koridor safhasında olmasa da oyun genelinde problemler yaratabiliyor.

Makinelere Hükmeden Bilim Adamı Viktor’un tüm yetenekleri:

Pasif / Evrimin İhtişamı: Viktor rakipleri katlettiğinde temel yeteneklerini geliştirebilir.

Viktor rakipleri katlettiğinde temel yeteneklerini geliştirebilir. Q / Güç Aktarımı: Viktor bir rakip birime saldırarak büyü hasarı verir, bir kalkan kazanır ve bir sonraki normal saldırısının gücünü arttırır. Eklenti: Yeteneği kullandıktan sonra Güç Aktarımı’nın kalkanı %60 artar ve Viktor ilave hareket hızı kazanır.

Viktor bir rakip birime saldırarak büyü hasarı verir, bir kalkan kazanır ve bir sonraki normal saldırısının gücünü arttırır. Eklenti: Yeteneği kullandıktan sonra Güç Aktarımı’nın kalkanı %60 artar ve Viktor ilave hareket hızı kazanır. W / Çekim Alanı: Viktor’un kurduğu aygıt, etki alanı içinde kalan bütün rakipleri yavaşlatan bir kütle çekim alanı oluşturur. Aygıtın etki alanında fazla uzun kalan rakipler sersemler. Eklenti: Viktor’un etkisini zaman içinde göstermeyen yetenekleri rakipleri yavaşlatır.

Viktor’un kurduğu aygıt, etki alanı içinde kalan bütün rakipleri yavaşlatan bir kütle çekim alanı oluşturur. Aygıtın etki alanında fazla uzun kalan rakipler sersemler. Eklenti: Viktor’un etkisini zaman içinde göstermeyen yetenekleri rakipleri yavaşlatır. E / Ölüm Işını: Viktor’un robot kolunu kullanarak ateşlediği kaos ışını, zemini çizgi halinde keser ve yoluna çıkan bütün rakiplere hasar verir. Eklenti: Ölüm Işını’nı büyü hasarı veren bir dizi patlama takip eder.

Viktor’un robot kolunu kullanarak ateşlediği kaos ışını, zemini çizgi halinde keser ve yoluna çıkan bütün rakiplere hasar verir. Eklenti: Ölüm Işını’nı büyü hasarı veren bir dizi patlama takip eder. R / Kaos Fırtınası: Viktor’un zeminde oluşturduğu kaos burgacı büyü hasarı vererek rakiplerin odaklanmasını engeller. Ardından burgaç, yakındaki bütün rakiplere belli aralıklarla büyü hasarı vermeye başlar. Viktor burgacı yönlendirebilir. Eklenti: Kaos Fırtınası %25 daha hızlı hareket eder.

Orta koridorun makine mühendisi güçlü ve zayıf özellikleri:

Viktor’un güçlü özellikleri:

Birçok büyücüye kıyasla hayatta kalma potansiyelinin daha yüksek olması

Orta safhadan itibaren hasarının çok artması

Koridorunu çok hızlı bir şekilde ittirebilmesi

Viktor, yeteneklerinin getirisi ile birlikte birçok büyücüye kıyasla daha fazla hayatta kalma potansiyeline sahip. Bunun yanı sıra orta safhadan itibaren oldukça güçlenmeye başlıyor ve buna ek olarak koridorunu çok hızlı bir şekilde ittirebiliyor. Erken safhada hasarını belli etmese de, Viktor orta safhaya geçişten itibaren oldukça güçleniyor ve bu gücünüde yansıtabiliyor. Özellikle oyun geç safhalara uzadığında Viktor ile karşılaşmak resmen ölümünüz ile sonuçlanan bir düelloya dönüşebiliyor.

Viktor’un zayıf özelilkleri:

Hareketlilik açısından sıkıntı yaşaması

Birçok büyücü gibi kitle kontrole karşı sıkıntı yaşaması

Suikastçilere karşı sıkıntı yaşaması

Viktor birçok büyücüye kıyasla hayatta kalma potansiyeli daha çok olan bir karakter. Fakat bu durum yine de Viktor’un suikastçilere karşı sorun yaşamasına engel olmuyor. Tabii ki daha çok karşı durabiliyor fakat yinede yemek olabiliyor. Bununla birlikte Viktor’un birçok büyücü gibi kitle kontrole karşı sorun yaşaması da kaçınılmaz bir gerçek. Bahsi geçen zayıf özellikler birçok büyücünün yaşadığı sorunlara benzer olsa da League of Legends’ın genelinin muzdarip olduğu durum bu şekilde.

LoL’de Viktor nasıl oynanır?

Q ve E yeteneğiniz en temel hasarınız. Q yeteneğiniz özellikle agresif olarak kullanılmasının yanı sıra sonrasında aldığınız kalkan defansif olarak da işinize yarayacaktır

W yeteneğiniz savunma ve rakibinizi sıkıştırma konusunda oldukça etkili bir yetenek. Doğru kullandığınız takdirde rakibinizi güvenli bölgesinden dışarı itebilirsiniz

Vurkaç yaparak oynamak Viktor için oldukça güçlü ve efektif bir oynanış stili. Özellikle W yeteneğinizi doğru kullanmayı başarırsanız hasarınızı vurduktan sonra savaş dışına çıkıp tekrardan yeteneklerinizi geri gelmesini bekleyebilirsiniz

Q ve E yeteneğiniz en temel saldırı yeteneklerinizi oluşturuyor. Fakat Q yeteğiniz aynı zamanda verdiği kalkan ile savunma işlevini de görüyor. W yeteneğiniz savunmak için kullanacağınız nihai yeteneğiniz olacaktır. Bunun yanı sıra rakibi güvenli bölgesinden dışarı itmek için de kullanabileceğiniz bir yetenek. Vurkaç yaparak oynamak Viktor için oldukça efektif bir oynama yöntemi. Direkt kafa kafaya savaşlara girmek yerine doğru bir W yetenek kullanımı ile savaşlara gir çık yapıp güvenli bir şekilde oynayabilirsiniz.

Viktor’a karşı nasıl oynanır, Viktor nasıl yenilir?

Viktor koridor safhasında oldukç baskın oynayabilen bir karakter. Özellikle W yeteneği rahat hareket etmenizi engelleyebilecek bir yetenek olduğu için W yeteneğine karşı ekstra dikkatli oynamakta fayda var

Viktor vurkaç yapmaya oldukça uygun bir karakter. Özellikle W yeteneğindeki sersemletmeye maruz kaldığınızda hiç zarar görmeden savaştan geri çıkma potansiyeli olabiliyor. Bu yüzden olabildiğince W yeteneğinden uzak durmanız gerekiyor

Viktor erken safhada çok gücünü gösteren bir olmasa da orta safhadan itibaren güçlenmeye başlıyor. Bu yüzden erken safhada rahat oynamanız sizi yanılgıya düşürmesin

Viktor koridor safhasında baskın olmayı seven bir karakter. Özellikle W yeteneği sizi güvenli bölgenizden çıkarabildiği için dikkatli oynamakta fayda var. Q yeteneği vurmasının yanı sıra size vurduktan sonra kendisine de kalkan verdiği için uzun süre uzaktan haras yemeniz koridoru zorlaştıracaktır. Viktor erken safhada çok gücünü gösteren bir karakter değil. Bu yüzden erken safhada rahat oynamak sizi yanıltmasın. Oyunun orta safhalarına doğru Viktor oldukça hızlı bir şekilde güçlenmeye başlıyor. Bu yüzden bir süre sonra daha tetikte oynamanızda fayda var.

Zaun’un makinelere hükmeden bilim adamı Viktor, bugün ele alığımız LoL şampiyonumuz oldu. Viktor’un sahip olduğu yetenekleri en saydam şekliyle aktarmaya çalıştık. Aynı zamanda bu karakterin nasıl oynandığını ve karşısında nasıl oynamanız gerektiğine dair ipuçlarını, güçlü ve zayıf özelliklerini elimizden geldiğince anlaşılabilir bir şekilde anlatmaya çalıştık. Kendisi biraz üzücü bir hikayeye sahip olsa da sihirdar vadisinde şanını hala sürdürebiliyor. Peki sizin favori LoL’ karakteriniz hangisi? Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.