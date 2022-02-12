LoL’de Vladimir CT, Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

Geçimini rakiplerinin damarlarında akan kan aracılığı ile sağlayan Vladimir, League of Legends’da vampir temasını benimseyen karakterlerden bir tanesi.

Üst koridorun kan emici karakter olan Vladimir, kelimenin tam tabiriyle koridorda kanınızı emiyor. Oldukça kendine has bir oynanış stiline sahip olan Vladimir, teknik olarak büyücü rolünde olmasına rağmen, oldukça agresif ve bir o kadar da ön safhalarda oynayan bir karakter.

Pasifi sayesinde yetenek gücünden ilave can, ilave candan ise yetenek gücü elde edebiliyor. Bu da karakter büyücü rolünü üstleniyor olmasına rağmen biraz daha tank varimsi bir konumda yer almasına olanak sağlıyor. Gelin Vladimir CT'lerini yakından inceleyip, yetenekleri ile güçlü ve zayıf özelliklerine bakalım.

Vladimir CT’leri: Vladimir’e karşı güçlü olan karakterler

Pantheon

Yorick

Trundle

Urgot

Jayce

Vladimir, gerçekten güçlü bir karakter olsa da, bu gücünü oyunun erken safhalarında pek yansıtamıyor. Bu yüzden erken safhada baskın oynayabilen karakterler, Vladimir’e koridorda üstünlük sağlayabiliyor. Bu üstünlük çok uzun sürmüyor olsa da başlangıç konusunda kafa kafaya girmemekte fayda var.

Kızıl Ölüm Vladimir’in tüm yetenekleri:

Pasif / Kızıl Akit: Her 30 ilave Can, Vladimir’e 1 Yetenek Gücü ve her 1 Yetenek Gücü, Vladimir’e 1,6 İlave Can verir (kendi sağladığı avantaj birikmez)

Her 30 ilave Can, Vladimir’e 1 Yetenek Gücü ve her 1 Yetenek Gücü, Vladimir’e 1,6 İlave Can verir (kendi sağladığı avantaj birikmez) Q / Kan Nakli: Vladimir hedefinden can çeker. Vladimir’in kaynağı dolduğunda, Kan Nakli kısa süreliğine büyük oranda hasar ve iyileştirme artışı sağlar.

Vladimir hedefinden can çeker. Vladimir’in kaynağı dolduğunda, Kan Nakli kısa süreliğine büyük oranda hasar ve iyileştirme artışı sağlar. W / Kızıl Havuz: Vladimir bir kan havuzuna dalarak 2 saniyeliğine hedef alınamaz hale gelir. Ayrıca, Vladimir havuzun üstünde duran rakipleri yavaşlatır ve onlardan can sömürür.

Vladimir bir kan havuzuna dalarak 2 saniyeliğine hedef alınamaz hale gelir. Ayrıca, Vladimir havuzun üstünde duran rakipleri yavaşlatır ve onlardan can sömürür. E / Kan Yağmuru: Vladimir kendi canını feda ederek kan depolamaya başlar ve depolanan kan, serbest bırakıldığı zaman çevresindeki alana hasar verir; ancak rakipler tarafından engeellenebilir.

Vladimir kendi canını feda ederek kan depolamaya başlar ve depolanan kan, serbest bırakıldığı zaman çevresindeki alana hasar verir; ancak rakipler tarafından engeellenebilir. R / Kan Vebası: Vladimir belli bir bölgeye bulaşıcı bir hastalık yayar. Etkilenen rakipler, etki süresi boyunca artacak şekilde hasar alır. Kan Vebası, birkaç saniye sonra etkisi altındaki rakiplere büyü hasarı verir ve Vladimir’i hasar alan şampiyon başına iyileştirir.

Ölümsüz Vampir Vladimir’in güçlü ve zayıf özellikleri:

Vladimir'in güçlü özellikleri:

Koridor safhasında mana sıkıntısı yaşamaması

Yetenekleri ile çok rahat canını doldurabildiği için rakiple olan savaşından zararlı çıksa bile geri dönüş yapabilmesi

W yeteneğinin doğru kullanımı kritik pozisyonlardan kurtulabilmesine olanak sağlıyor

Vladimir, hayatta kalma konusunda oldukça başarılı olan bir karakter. Manasının olmaması koridor safhasında çok rahat olmasına olanak sağlarken Q yeteneği aracılığıyla canını çok hızlı bir şekilde yenilemesi, koridor safhasında kaybettiği savaşlarda bile geri dönüş yapabilmesine olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra W yeteneği en kritik pozisyonlardan kurtulabileceği imdat çekici görevini görebiliyor.

Vladimir'in zayıf özellikleri:

Erken safhada hasarının zayıf olması

Koridor ittirme konusunda bir süre sıkıntılar yaşaması

Erken safhada rakibin can çalmayı azaltacak türde eşyalar çıkması koridor safhasını çok zorlaştırabiliyor

Vladimir, oyunun erken safhalarında güçsüz olan bir karakter. Bu durum çok uzun sürmese de erken safhada yapılan savaşlardan avantajlı pozisyonda çıkması zor olabiliyor. Bu durum koridor safhasında minyonları ile savaşırken de varlığını belli ediyor. Bunun yanı sıra rakibin erken safhada can çalmayı azaltacak eşyalar alması koridor safhasını daha da zorlaştırabiliyor.

LoL’de Vladimir nasıl oynanır?

Vladimir erken safhada güçsüz bir karakter olduğu için dikkatli oynamanız gerekiyor. Fakat aynı zamanda yetenekleriniz ile kaybettiğiniz canı geri kazanabileceğiniz için hata payınız daha yüksek oluyor

W yeteneğiniz özellikle spesifik hedef alınması gereken yetenekleri savuşturmada oldukça işinize yarayacaktır

Özellikle 6. seviye olduktan sonra savaşı ulti yeteneğiniz ile başlatmanızda fayda var. Ulti yeteneğinizi isabet ettirdiğiniz rakipleriniz ultinizin süresi zarfında yeteneklerinizden daha çok hasar alacaktır

Vladimir erken safhalarda gücünü belli edemeyen bir karakter. Bu yüzden genellikle defansif oyunlar daha etkili olabiliyor. Bunun yanı sıra bu hiç savaşmayın demek de değil. Yetenekleriniz ile canınızı rahat bir şekilde doldurma şansına sahip olduğunuz için savaşları geri çevirme şansınız olacaktır. W yeteneğiniz aktif olduğu süre boyunca hedef alınamaz durumda olacağınız için, sizi spesifik olarak hedeflemesi gereken yeteneklere karşı kullanmak oldukçu etkili olacaktır. Bunun yanı sıra 6. seviyeye ulaştıktan sonra savaşları ulti yeteneğiniz ile başlatmaya özen gösterin. Ulti yetenğinizin aktif olduğu düşmanlar bu süre zarfınca daha çok hasar alacaktır.

Vladimir’e karşı nasıl oynanır, Vladimir nasıl yenilir?

Vladimir erken safhalarda baskın olma konusunda başarılı değil. Bunu koz olarak kullanma şansınız olsa da kendi canını rahat bir şekilde yenileyeceğini unutmayın

Erken safhada Vladimir’in can çalmasını azaltmaya yönelik eşyalar bitirmek koridor safhasında rakibinize karşı üstünlük sağlama konusunda yardımcı olacaktır

Vladimir özellikle 6. seviye olduktan sonra savaşlarda çok daha güçlü hale geliyor. Ulti yeteneği ne kadar çok kişiye isabet ederse o kadar etkili olacağı için toplu dolaşmamakta fayda var

Vladimir baksın olma konusunda özellikle erken safhada sorun yaşayan bir karakter. Bu durum avantaj olarak görünse de karakter hem manaya sahip değil hem de kendi canını hızlı bir şekilde yenileyebiliyor. Bu iki faktör Vladimir’in dikkatli oynadığı sürece koridorda uzun bir süre kalmasını sağlıyor. Bu yüzden savaşırken bunu göz önünde bulundurmanızda fayda var. Vladimir’e karşı yapılan savaşlarda üstün gelmenin en temel yollarından biri, can çalmasının önüne geçebilecek bir eşya almak olacaktır. Bunun yanı sıra özellikle 6 seviyeden sonra savaşırken takım arkadaşlarınızla çok iç içe durmamanızda fayda var. Çünkü Vladimir’in ulti yeteneği ne kadar çok kişiyi etkilerse kendisine yapacağı geri dönüş o kadar güçlü olur.