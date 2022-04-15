Lol Xayah CT (Counter), Yetenekleri, Güçlü Zayıf Özellikleri

League of Legends’daki Vastaya ırkının bir üyesi olan Xayah, Asi çocuk lakabı ile Sihirdar vadisine iniş yapıyor. League of Legends’daki alt koridorun en renkli saldırı gücü taşıyıcılarından bir tanesi olan Xayah Renkli olduğu kadar da tehlikeli. Bizde bu sebeptan Xayah’ın yeteneklerine, CT’lerine (Counter), güçlü ve zayıf özelliklerine yakından bakmaya karar verdik.

Saldırı gücü taşıyıcısı karakterlerin genel anlamda oyun içerisinde yaptıkları şey aynı olsa da kendi içlerinde birbirlerinden oldukça farklılar. Özellikle son zamanlarda yeteneklerine dayanarak oynayan karakterlere yapılan “Zırh deşme/ Lethality” eşya dizilimleri, normal saldırı yerine yetenek kullanmaya da odaklandığı için karakterlerin oynanışlarında bir hayli farklılığa sebep olabiliyor. Zırh deşme eşya dizilimi ne kadar eğlenceli ve güçlü olsa da, normal saldırı üzerine kurulu eşya dizilimlerinin de aşağı kalır bir yanları yok diyebiliriz.

Çıktığı zamandan beri alt koridoru kendine mesken edinen Xayah, yer yer metalarda yer alıp, yer yer de bu metadan düşse bile, genel anlamda League of Legends evreninde sevilen ve bellli bir popülariteye sahip olan karakterler arasında yer alıyor. Son zamanlarda zırh deşme eşya dizilimleri yaygınlaşmaya başladığı için eskiye kıyasla biraz daha popüler olsa da, eski usulünü bozmadan oynayan oyuncular da bir hayli fazla. Detayları da verdiğimize göre artık Xayah'ın CT'lerini (Counter), yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini incelemeye başlayabiliriz.

Xayah CT’leri: Xayah’a karşı güçlü olan counterları

Veigar

Ziggs

Lucian

Tristana

Varus

Xayah, özellikle zırh deşme eşya diziliminde çok hızlı bir şekilde gelişemiyor. Bu durumda erken safhada dezavantajı birlikte getiriyor. Ziggs veya Veigar gibi alt koridorda oynanma potansiyeline sahip büyücüler menzilleri veya kitle kontrolleri ile Xayah’a sorun yaratabiliyorlar. Aynı şekilde Lucian’da erken safhada sahip olduğu yüksek hasar ile Xayah’a karşı avantaj elde edebiliyor. Tabii ki bahsi geçen durumlar koridor safhası için geçerli olsa da, kitle kontrole sahip olan karakterler veya menzil açısından avantajlı karakterler Xayah’a bir hayli sorun oluyor.

Devrimci Vastaya Xayah’ın tüm yetenekleri:

Pasif / Kusursuz Kesik: Xayah’ın bir yetenek kullandıktan sonraki normal saldırıları, yollarına çıkan bütün hedeflere isabet eder ve düştükleri yerde bir tüy bırakır.

Xayah’ın bir yetenek kullandıktan sonraki normal saldırıları, yollarına çıkan bütün hedeflere isabet eder ve düştükleri yerde bir tüy bırakır. Q / Çifte Hançer: Xayah hasar veren iki hançer atar ve hançerler düştükleri yerde geri çağrılabilen tüyler bırakır.

Xayah hasar veren iki hançer atar ve hançerler düştükleri yerde geri çağrılabilen tüyler bırakır. W / Amansız Hiddet: Xayah saldırı hızı ve hasarını arttıran bir fırtına oluşturur ve bu fırtına bir şampiyona saldırırsa Xayah’a hareket hızı kazandırır.

Xayah saldırı hızı ve hasarını arttıran bir fırtına oluşturur ve bu fırtına bir şampiyona saldırırsa Xayah’a hareket hızı kazandırır. E / Keskin Çekim: Xayah düşen tüylerinin hepsini geri çağırarak rakiplere hasar verip onları yerine sabitler.

Xayah düşen tüylerinin hepsini geri çağırarak rakiplere hasar verip onları yerine sabitler. R / Tüy Fırtınası: Xayah havaya sıçrayarak hedef alınmaz hale gelir ve bir dizi bıçak yağdırır. Yağdırdığı bıçaklar düştükleri noktada geri çağrılabilen tüyler bırakır.

Asi çocuk Xayah’ın güçlü ve zayıf özellikleri:

Xayah’ın güçlü özellikleri:

Özellikle zırh deşme eşya dizilimi ile koridorunu çok hızlı ittirebilmesi

Ulti yeteneğinin getirisi ile kısa bir süre ölümsüz denilebilecek bir pozisyona sahip olması

Tüylerinden gelen hasarın çok beklenmedik ve fazla olması

Xayah koridor ittirme konusunda oldukça başarılı bir karakter. Özellikle eşya diziliminiz zırh deşme üzerine kurulu ise çok hızlı bir şekilde rakip minyonları temizleyebiliyorsunuz. Ulti yeteneği savaşlarda tam bir cankurtaran olabiliyor. Ufak çaplı bir pozisyon değişimi yapabilmesinin yanı sıra her tarafa tüy saçması ve bu esnada hedef alınmaz olması, bu yeteneği oldukça güçlü yapıyor. Ayrıca doğru pozisyonda birçok tüyü geri çekerse çıkarabileceği hasar potansiyeli oldukça beklenmedik ve bir hayli yüksek olabiliyor.

Xayah’ın zayıf özellikleri:

Yeteneklerine yönelik bir oynanış stili için çok fazla pozisyon alması gerekiyor

tüylerinden gelen yerine sabitleme ve ulti yeteneği dışında hayatta kalmasını sağlayacak hiç birşeyin olmaması

Birçok saldırı gücü taşıyıcısı gibi kitle kontrole karşı kırılgan olması

Yeteneklerine yönelik bir oynanış stili, güçlü olmasına karşın oldukça fazla pozisyon almayı gerektiriyor. Tüylerin düştüğü yönlere göre pozisyon almak alabileceğiniz pozisyonları bir hayli kısıtlayabiliyor. Tüylerini geri çektiğinde gelen sabitleme ve ulti yeteneği dışında hayatta kalmasını sağlayabilecek herhangi bir şey olmaması ise Xayah’ın sahip olduğu başka bir zayıf özellik. Bunun yanı sıra birçok saldırı gücü taşıyıcısı gibi maalesef Xayah’da kitle kontrole karşı bir hayli kırılgan bir karakter.

LoL’de Xayah nasıl oynanır?

Hangi eşya dizilimine sahip olduğunuz farketmeksizin tüyleriniz oldukça önem taşıyor

Ulti yeteneğinizi hem ofansif, hem defansif amaçlar ile kullanmaktan çekinmeyin

Elinizden geldiğince tüyleriniz ile rakiplerinizi sabitlemeye çalışın

Hangi eşya dizilimine sahip olduğunuz farketmeksizin tüylerinizi iyi kullanmanız gerekiyor. Özellikle tüylerinizi çekerken elinizden geldiğince rakiplerinizi yerine sabitlemeye çalışın. Bu durum bedava hasar vurmanıza olanak sağlamasının yanı sıra, kaçmanız içinde gerekli alanı oluşturan bir yetenek. Ultiniz defansif amaçlar ile oldukça işe yarasa da, etrafa saçtığı tüyler ile birlikte ofansif bir oynanış sergilemenizede olanak sağlıyor. Bu yüzden her türlü şekilde kullanmaktan çekinmeyin. Sonuç olarak ulti değerli bir yetenek olsa da öldüğünüzde veya rakibi elinizden kaçırdığınızda işin pek bir değeri kalmıyor.

Xayah’a karşı nasıl oynanır, Xayah nasıl yenilir?

Xayah’a karşı oynamanın en temel yolu tüylerine karşı dikkatli olmaktan geçiyor

Xayah tüylerini bir kere çektikten sonra savunma yapabileceği başka bir yeteneği kalmıyor

Ulti yeteneği karşı saldırı yapmak için veya savunma yapmak için kullanacağı nihai yeteneği olacaktır

Xayah’a karşı oynamanın en temel yolu tüylerine karşı dikkatli olmaktan geçiyor. Tüylerini size değdirerek çekmediği sürece rahat oynayabilirsiniz. Fakat tüylerini size değdirirse ve üstüne birde sizi yerinize sabitlemeyi başarırsa bedavadan bir hayli hasar sizi bekliyor olacak. Tüylerini çektikten sonra bir süre ulti yeteneği dışında savunma yapabileceği bir yeteneği kalmıyor bu açığı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra ulti yeteneği nihai savunmasını oluşturuyor diyebiliriz. Savunma kısmı geçerli olsa da etrafa bir sürü tüy saçtığı için ofansif anlamda da ulti yeteneğini kullanabileceği bir gerçek. Bu yüzden 6. seviyeden sonra özellikle ulti yeteneğine karşı dikkatli oynamakta fayda var.

League of Legends karakterlerinden Vastaya Devrimcisi Xayah’ı elimizden geldiğince inceledik. Karakterimizin CT’lerine, yeteneklerine, güçlü ve zayıf özelliklerine yakından bakıp kendi nacizane fikir ve görüşlerimiz ile harmanladık. Peki sizin favori LoL şampiyonunuz hangisi? Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.