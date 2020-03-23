LPG Fiyatlarında 70 Kuruşa Kadar İndirim Bekleniyor

Son dönemlerde tepetaklak olan petrol fiyatları, kısa bir süre içerisinde benzine 4, motorine ise 3 kez büyük indirim getirdi. Hal böyle olunca da tüketiciler, LPG fiyatlarının da düşmesi konusunda da beklenti içine girdiler ve bu beklenti şimdi gerçek olmak üzere.

Ekonomi uzmanları ve araç sahibi olan her vatandaş, son dönemlerde petrol fiyatlarını konuşuyor. Çünkü ham petrol üreticileri, 6 Mart'ta Viyana'da düzenledikleri bir toplantıda anlaşamadılar ve petrol üretiminde kesinti yapamadılar. Bu anlaşmazlık, brent petrol fiyatlarının son yılların en düşük seviyelerine gerilemesine neden oldu ve bu da akaryakıt fiyatlarını tepetaklak etti.

6 Mart sonrasında başlayan süreç, geçtiğimiz dönemlerde benzine 4, motorine ise 3 defa büyük indirim yapıldı. Hal böyle olunca da tüketicilerin gözü LPG fiyatlarına kilitlendi. Eğer sektörü yakından takip ediyorsanız, benzin ve motorin fiyatları yağ gibi erirken LPG'de herhangi bir değişikliğin olmadığını görmüşsünüzdür. Bu durum artık değişiyor ve nisan ayı başında LPG'ye rekor seviyede indirim yapılması bekleniyor.

Benzin ve motorinden sonra şimdi de LPG'ye fiyat indirimine gidiliyor

Sektör uzmanlarının açıklamalarına göre Cezayir-Sonatrach fiyatlamasında düşüşler yaşanıyor. LPG fiyatını belirleyen bu düşüş, ilerleyen günlerde büyük bir indirimin de habercesi. Uzmanlara göre bu indirimin oranı 60-70 kuruş seviyelerinde olacak. Ancak bu indirimin gerçekleşmesi için mart ayı sonuna kadar dolarda olağanüstü bir hareketliliğin olmaması ve LPG'nin fiyatınının da bir anda artmaması gerekiyor.

LPG'deki indirim, mart ayının sonunda belli olup nisan ayının ilk günlerinde de pompaya yansıyacak. Eğer bu beklentiler gerçek olur ve LPG'ye indirim gelirse İstanbul'daki vatandaşlarımız bugün 3.90 TL'ye aldıkları yakıtı 3.20 TL'ye, Ankara'daki vatandaşlarımız 3.27 TL'ye, İzmir'deki vatandaşlarımız ise 3.20 TL'ye alabilecekler.