Yeni MacBook Air ile MacBook Pro Arasındaki En Büyük Fark

Apple'ın yeni MacBook Air ile MacBook Pro modelleri, aynı işlemciye, bellek seçeneklerine ve ekranlara (boyut olarak) sahip olmalarına rağmen MacBook Pro, fanlı bir soğutma sistemine sahip olduğundan MacBook Air'dan daha uzun süre yüksek performans gösterebilecek.

Apple, dün akşam gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni MacBook Air ve MacBook Pro’yu resmen tanıttı. Apple’ın yeni nesil dizüstü bilgisayarlarının önceki nesle göre sunmuş olduğu en büyük fark ise Intel işlemciler yerine ARM tabanlı Apple Silicon işlemciden güç alıyor olması. Zira hem MacBook Air hem de MacBook Pro’nun kalbinde Apple M1 işlemci bulunuyor.

Bu iki yeni dizüstü bilgisayarın hangi işlemciden güç aldığı oldukça önemli zira iki dizüstü bilgisayar arasındaki en büyük farklardan biri, aynı işlemciye sahip olmalarına rağmen işlemcinin yapısından kaynaklanıyor.

MacBook Pro, bir soğutma sistemine sahip olduğundan daha uzun süre yüksek performans gösterebilecek

ARM tabanlı işlemciler, standart Intel işlemcilere göre daha düşük güç tüketimine sahip olduklarından genel olarak daha az ısınırlar. Dolayısı ile yüksek performans gerektiren işlerde karşılaşılan ısınma sorunu, ARM tabanlı işlemcilerde daha az kendini gösteriyor. Ancak daha az gösteriyor olması, hiç göstermediği anlamına gelmiyor...

M1 işlemcili MacBook Pro'nun boyutları

MacBook Air ile MacBook Pro arasındaki fark da tam olarak bu noktada kendini gösteriyor. Apple’ın yeni “profesyonel” dizüstü bilgisayarı MacBook Pro’nun gövdesinde fanlı bir soğutma sistemi yer alırken, MacBook Air’da herhangi bir fan bulunmuyor. Dolayısı ile MacBook Air, aynı işlemciye sahip olmasına rağmen MacBook Pro’ya kıyasla potansiyel olarak daha kısa süreli yüksek performans gösterebilecek. Zira işlemci ısısı yükselmeye başladığı anda sistem, potansiyel bir arızayı engellemek için işlemcinin frekans hızını kısacak. MacBook Pro’da ise bir soğutma sistemi olduğundan bu olay çok daha nadir yaşanacak.

MacBook Pro, MacBook Air giriş modelinden 1 adet daha fazla GPU çekirdeğine sahip

M1 işlemcili MacBook Air'ın boyutları

Aslına bakacak olursak MacBook Air ile MacBook Pro’nun büyük oranda benzer cihazlar olduğunu söylemek mümkün. Her ikisi cihaz da aynı büyüklükte bir ekrana ve benzer ekran çerçevelerine sahip. Ayrıca her iki cihaz da aynı işlemciye, bellek seçeneklerine ve bağlantı noktalarına sahip. Elbetteki fiyat noktasında bir benzerlikten bahsetmek zor.

Soğutma sistemini bir kenara bırakacak olursak MacBook Air ile Pro arasındaki en büyük farklardan birinin GPU’daki çekirdek sayısı olduğunu söyleyebiliriz. Pro model, direkt olarak 8 çekirdekli bir GPU ile gelirken; Air’ın giriş varyantında GPU çekirdek sayısı 7 olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte Pro modelin biraz daha büyük bir bataryaya, daha yüksek maksimum ekran parlaklığına ve deneyimi oldukça artıran bir Touch Bar’a sahip olduğunu unutmayalım.