Apple'ın yayınladığı teknik özellikler sayfasına göre Apple M1 işlemcili MacBook Pro ve MacBook Air, harici ekran kartlarını desteklemiyor. Dolayısı ile daha fazla grafiğe ihtiyaç duyan profesyoneller hala Intel işlemcili modellere muhtaç.

Apple, dün akşam gerçekleştirdiği lansman etkinliği sırasında ARM tabanlı Apple M1 işlemcisine sahip ilk dizüstü bilgisayar modelleri olan MacBook Air ve MacBook Pro’yu resmi olarak tanıttı. Apple’ın açıklamasına göre Apple M1 işlemcisi, Intel işlemcilerden daha yüksek performans, daha yüksek verimlilik ve daha uzun şarj ömrü sunucak. Ancak görünüşe göre bu işlemcilerin getireceği bir kısıtlama da bulunuyor.

Yeni nesil MacBook Air ve Pro’nun teknik özellik sayfasına baktığımızda dizüstü bilgisayarların Thunderbolt girişi üzerinden bağlanan harici GPU’lar için destek sunmadığını görüyoruz. Ayrıca Apple Insider da Apple M1 işlemcisi kullanan MacBook ve Mac mini’nin eGPU’ları desteklemeyeceğini onayladığını belirtiyor.

M1 işlemcili MacBook'lar, 16 GB'a kadar RAM desteği sunuyor

Az sayıda kullanıcının sahip olduğu MacBook ya da Mac mini’ye harici bir grafik kartı bağladığını düşünürsek harici GPU desteğinin çok da önemli olmadığını söyleyebilirsiniz. Ancak harici GPU desteği, MacBook’lara oyun oynama ve profesyoneller için daha yüksek grafik performans desteği sunduğundan aslında oldukça önemli bir özellikti.

Mac modellerinde ARM tabanlı işlemcilere geçiş yapılmasının hem Apple hem de sektör için yeni bir dönemin kapısını aralayacağı aşikar. Bununla birlikte harici GPU desteğinin kesilmesi ve RAM kapasitesinin 16 GB ile sınırlı tutulması, profesyoneller için Intel işlemcili Mac modellerinin daha daha uygun seçenekler olduğunu gösteriyor.