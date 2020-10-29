iPhone 12 Pro Ön Siparişleri, Apple'ın Beklemediği Seviyede

Tayvan merkezli yonga üreticilerinden gelen haberlere göre Apple, LIDAR sensörünü destekleyen yongaların üretimi için yeniden sipariş vermeye hazırlanıyor. Bu durum, iPhone 12 Pro'nun çok ciddi seviyede ilgi gördüğü anlamına geliyor. Kısa bir süre önce de Apple analisti Ming-Chi Kuo, benzer bir açıklamada bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde hazırladığımız bir haberimizde, Ming-Chi Kuo'nun iPhone 12 ön siparişleri ile ilgili açıklamalarından bahsetmiştik. Kuo, o günlerde yaptığı açıklamalarda iPhone 12 ailesinin, iPhone 11 ailesinin neredeyse iki katı ön sipariş aldığını açıklamıştı. Bu durum, Digitimes'ta yer alan yeni bir raporla da desteklendi. Üstelik görünüşe göre sadece iPhone 12 değil, iPhone 12 Pro da çok ciddi şekilde talep görüyor.

Digitimes'ın konuyla ilgili açıklamalarına göre iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te yer alan LIDAR sensörü, tüketicileri mest etti. Hatta ön siparişler öyle bir boyuta ulaşmış durumda ki Apple, LIDAR destekli "VCSEL" isimli yongaları üreten Tayvan merkezli üreticilere yeni sipariş verme noktasına gelmiş. Açıklamalarını Tayvan merkezli tedarik zincirlerinin kaynaklarına dayandıran Digitimes, özellikle de ABD'deki tüketicilerin iPhone 12 Pro'yu tercih ettiklerini ifade ediyor.

Digitimes'ın raporu, Ming-Chi Kuo'nun açıklamalarıyla tutarlı. Çünkü Kuo, iPhone 12'nin iPhone 12 Pro'dan çok satacağının düşünüldüğünü ancak böyle bir şeyin olmayacağını söylüyordu. Kuo o günlerde, iPhone 12 ailesinin tüm üyelerinin ortalama satış rakamları hakkında tahmin yürütüp, iPhone 12 ile iPhone 12 Pro arasındaki satış durumunun eşit olacağını söylemişti. Görünüşe göre böylesi bir durum, tahminlerin de ötesine geçecek.

Aslına bakacak olursak iPhone 12 ile iPhone 12 Pro arasında çok az fark var. Bu farkların başında da LIDAR sensörü ve gelişmiş telefoto kamera yer alıyor. Ayrıca Apple'ın ProRAW çekim formatı da iki telefon arasındaki farklardan bir tanesi. Telefonların kamera dışındaki farklarına baktığımızda ise iPhone 12 Pro'nun paslanmak çelik bir gövdeye sahip olduğunu, ayrıca farklı renkler ve 512 GB'lik depolama alanı seçeneğinin olduğunu görüyoruz.