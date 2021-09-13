Tribünlerden Sarkan Kedi, Taraftarların Kucağına Düştü

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan bir Amerikan futbolu maçında en çok ilgi çeken şey, sahada değil tribünlerdeydi. Tribünlerin üst katından aşağı sarkan kedi, aşağıda bekleyen taraftarlar tarafından kurtarıldı. Tüm stadyumun tezahüratlarla takip ettiği olay, birçok kişinin telefon kamerasıyla kayda alındı.

Geçtiğimiz günlerde bir Amerikan futbolu maçında meydana gelen heyecan verici bir kurtarma çalışması, ilgiyi futbolcuların üzerinden çaldı. Bütün stadı soluksuz seyre daldıran olayın yıldızı ise orada ne aradığı bilinmeyen bir kediydi.

Dün ABD’nin Miami eyaletinde bulunan Hard Rock Futbol Stadyumu’nda spordan çok daha heyecanlı bir olay meydana geldi. Stadyuma bir şekilde giren bir kedi, düşmek üzere tribünlerden aşağı sarktı. Patileri tutunmaktan yorgun düşen kediyi kurtarmak içinse taraftarlar hazırdı.

Kedinin son anda kurtarıldığı anlar:

Hard Rock Stadium’da Miami Hurricanes ve Appalachian State Mountaineers takımları arasında oynanan Amerikan futbolu maçı yeterince heyecanlı geçse de, bir kedi kurtarma operasyonuyla boy ölçüşemedi. Maçın ortasında birden tribünlerde beliren siyah beyaz bir kedi, metrelerce yüksekten düşme tehlikesiyle burun buruna geldi. Balkonun kenarındaki kablolara patileriyle sıkı sıkı tutunan kedinin gücü kalmamış olacak ki, bir süre sonra bir patisini bıraktı. Neyse ki kedinin sağlığını sadece kedi düşünmüyordu.

Kameralara yansıyan kedi, birden tüm stadyumun asıl odağı haline geldi. Spikerlerin bile oyunu bırakıp heyecanla takip ettiği kediyi kurtarmak, tam altındaki taraftarlara düştü. Ellerindeki küçük bayrağı kedinin tam altına geçerek açan taraftarlar, kediyi zarar görmeden yakaladı. Bir an önce oradan uzaklaşmak isteyen kedi stres içinde pençelerini sallarken, kediyi yakalayan şahıs onu havaya kaldırarak “bir şeyi yok” der gibi taraftarlara gösterdi. Oyuncuların bütün şovunu çalan kedinin nereden geldiği bilinmiyor, ancak tasmalı olduğuna göre sahibi onu maçı izlemeye getirmiş olabilir.