iPhone 12 mini Diğer Modellerden Daha Yavaş Şarj Olacak

Apple'ın 13 Kasım'da piyasa süreceği iPhone 12 mini, şirketin güncellenen sayfasına göre MagSafe'le diğer modellerden daha yavaş şarj olacak. Üç iPhone 12 modeli 15 W kablosuz şarj desteğine sahipken iPhone 12 mini, 12 W kablosuz şarj desteğiyle gelecek.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda beklenen akıllı telefon serisi iPhone 12'yi tanıtmıştı. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinden oluşan serinin tümü piyasaya sürülmemişti. Şirket, bunu yerine yalnızca iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu satışa çıkarmıştı.

Apple, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin 13 Kasım günü piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Apple'ın yeni akıllı telefonlarını sabırsızlıkla beklerken bugün serinin en küçük üyesi iPhone 12 mini hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Yeni bilgi, Apple'ın en ucuz iPhone 12 modelini almayı düşünenler için biraz üzücüydü.

iPhone 12 mini MagSafe'le daha yavaş şarj olacak:

Bildiğiniz üzere Apple, yeni akıllı telefon serisiyle birlikte MagSafe'i de geri getirmişti. Telefonun arkasında yer alan mıknatıslar sayesinde telefonu kablosuz şarj etmek daha kolay hale gelmiş; Apple'a da aksesuarlarla yeni bir gelir kapısı aralamıştı. Fakat bugünkü bilgiye göre iPhone 12 mini'deki MagSafe kablosuz şarj, diğer iPhone 12 modellerinden daha yavaş şarj gücü sunacak.

Apple'ın kendi sitesinde güncellenen sayfaya göre iPhone 12 mini, diğer iPhone 12 modelleri gibi 15 W kablosuz şarj desteğine sahip olmayacak. Telefon, bunun yerine 12 W kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Apple, iPhone 12 mini'de yaşanan bu performans düşüklüğü için açıklayıcı bir cümle paylaşmadı.

Yeni haber kötü bir haber olsa da Apple'ın yeni seriyle birlikte kablosuz şarj desteğini geliştirdiğini atlamamak gerekiyor. Apple'ın iPhone 12 mini'si abileri gibi 15 W kablosuz şarj desteğine sahip olmasa da hâlâ bir önceki iPhone serilerinden daha hızlı şarj olacak. Bir önceki iPhone modelleri sahip olduğu Qi kablosuz şarj desteğiyle ancak 7.5 W gücüne ulaşabiliyordu.

iPhone 12 mini'nin geri kalan özellikleri bir üst model olan iPhone 12'yle aynı olacak. Yani telefon Apple'ın A14 Bionic işlemcisi, çift kamera kurulumu ve 5G desteğiyle gelecek. Aradaki tek farksa iPhone 12 mini'nin 5,4 inçlik bir ekranla gelecek olması olacak. Telefon, 6 Kasım'da ön siparişe açılacak.